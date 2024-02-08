公平交易委員會無限期推遲“恐龍平臺”規制法的制定工作. February. 08, 2024 07:43. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 禁止Naver、Kakao等恐龍平臺企業為培養市場支配力而壹直進行的違規行為的法律制定被無限期推遲。由於信息技術（IT）業界的反對等，決定重新討論法案的主要內容。有人指出，核心內容“支配性事業者”的事前指定制度也包括在重新討論對象中，因此引進法律的宗旨可能會黯然失色。 公平交易委員會副委員長曹洪善7日就《平臺公平競爭促進法》（以下簡稱‘平臺競促法’）表示：“將打開多種應對方案，進壹步收集意見。”他補充說：“雖然無法確定發表時間，但在收集意見的過程中需要時間。” 就《平臺競促法》中包含的詳細內容，與相關部門進行最後協調的公平交易委員會原計劃在春節休假前後公開政府方案。但是突然無限期地延期了。 支配性事業者事前指定制度也被列入再討論對象。曹副委員長解釋說：“與問題較多的事前指定相比，我們將進壹步探討是否有在減少業界負擔的同時有效規範平臺的方案。”《平臺競促法》的核心是事先指定少數大型平臺企業為支配性事業者，加強監管力度，但要重新審視法案的基本框架。曹副委員長表示：“不會馬上廢除事前指定制度。”

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