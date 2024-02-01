“第99分鐘”頭球絕平……曹圭成克服外界指責，帶領球隊進入8強. February. 01, 2024 08:04. by 金培中 wanted@donga.com. “當時我就想‘現在才進了壹個球’。” 韓國國家足球代表隊前鋒曹圭成31日在亞洲杯16強賽與沙特阿拉伯的比賽結束後說：“有點開心不起來。”比起喜悅，他似乎更滿足於擺脫這段時間以來遭受的痛苦。 韓國足球在下半場即將結束之際，憑借曹圭成的戲劇性頭球起死回生後，在點球大戰中擊敗沙特隊，連續8次挺進亞洲杯8強。韓國隊在加時賽中1比1與對手戰平後，在點球大戰中以4比2獲勝。雖然當天射門22次，但僅得1分的進球能力令人遺憾。時隔64年再次挑戰亞洲杯冠軍的韓國隊將於2月3日0時30分與澳大利亞隊爭奪壹張4強入場券。 上半場以0比0戰平對手的韓國隊在下半場開場僅1分鐘就被對方的前鋒阿蔔杜拉•拉迪夫攻破球門。落後的韓國隊為了打開對方的球門，隨後展開了猛烈的攻勢。但是沙特隊的防守能力不容小覷。尤其是沙特隊守門員艾哈邁德•阿爾-卡薩爾的壁壘尤其高。曹圭成說：“對手守門員表現地太好了。下半場有很多機會，但都被守門員擋住了。嚇了壹跳。”把本以為韓國隊0比1失利而結束的比賽拖到加時賽的是曹圭成的頭球。下半場傷停補時階段，曹圭成用頭接薛英佑從球門左側傳來的接力傳球，攻破了對方的球門。當時有10分鐘的補時時間，但過了9分鐘。曹圭成攻入扳平比分的進球1分鐘後，主裁判吹響了下半場結束的哨聲。曹圭成在本屆亞洲杯小組賽3場比賽中表現不佳，受到了球迷們的很多指責。因為留了長發，有人留言說“沒有實力，只是外表好看”。還受到了“不要出演綜藝節目，要集中精力踢足球”的指責。隨後，國家隊隊長孫興慜出面表示：“請不要動搖球員。球員也有家人。”曹圭成在與沙特隊的比賽結束後表示，“如願以償進球了。贏得比賽當然很開心，但在扳平比分的瞬間，至今為止的遺憾似乎更大。”當天舉行比賽的多哈教育城球場是2022年卡塔爾世界杯小組賽第2場比賽，韓國隊與加納隊比賽當時曹圭成梅開二度的地方。當時，他僅憑頭部就打進了2球。但是曹圭成表示，剛開始不知道是自己曾踢過比賽的球場。曹圭成說：“到達球場後發現好像是看過很多次的比賽場，我問了（黃）喜燦哥，他說是‘加納戰’”，“壹聽到這個消息，就產生了‘（今天）應該可以進球吧’的想法。所以壹個人偷笑了。”韓國隊卡塔爾世界杯小組賽3場比賽都是在該體育場進行的。如果說將比賽勝負引向加時賽的壹等功臣是曹圭成，那麽點球大戰中的英雄則是守門員趙賢祐。趙賢祐通過跳水撲球連續擋住了沙特隊第三名和第四名點球手的射門，帶領韓國隊進入了8強。趙賢祐說：“賽前進行了很多練習。如果進行點球大戰，我有信心能夠阻止對方。能取得好成績，心情很好。”趙賢祐原本是國家隊的二號守門員。主力門將金承奎在訓練途中膝蓋韌帶斷裂，因此從小組賽第2場比賽與約旦隊的比賽開始他就負責鎮守球門。韓國隊將休息兩天，與澳大利亞隊進行8強賽。與擁有5天休息時間的澳大利亞相比，球隊在體力上處於劣勢。澳大利亞在上個月28日以4比0戰勝印度尼西亞，輕松進入8強。沒有進行加時賽。韓國國家隊主教練尤爾根•克林斯曼表示：“為了獲得更多的休息時間，本想獲得小組第壹名，但最終獲得了第二名。只能接受（根據對陣表的）比賽日程。”

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