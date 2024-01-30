金正恩“建造核潛艇”的速度戰. January. 30, 2024 07:35. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮官方媒體29日表示，朝鮮國務委員長金正恩28日對核動力潛艇建造事業的執行方案做出了“重要結論”。有人提出，朝鮮在2021年公開開發核動力潛艇的事實後，時隔3年可能已經確定了具體的建造方案和日程等。核動力潛艇不是傳統（柴油）動力，而是核動力潛艇，可以搭載大量核導彈，不僅可以進行核突襲打擊，還可以進行第二次打擊（核報復），被稱為核武器的“終極版”。核潛艇不浮在水面上，最多可進行3個月以上的水中作戰，作戰執行能力也將大幅提高。 據朝鮮中央通訊社報道，金正恩“就核動力（推進）潛水艇和其他新型艦船建造項目相關問題進行了磋商，並公布了相關部門即將執行的任務和國家對策方案，並對其執行方法做出了重要結論”。報道還說：“海軍的核武裝化是迫切的時代課題，是國家核戰略武力建設的核心要求。” 金正恩曾於去年9月公開第壹艘戰術核攻擊潛水艇“金君玉英雄號”。但該潛艇並不是采用核動力體系的真正意義上的核動力潛艇，因此，金正恩當時表示，“將采用先進的動力體系”，暗示了建造核動力潛艇的計劃。此次金正恩做出有關核動力潛艇的“重要決定”，因此朝鮮可能正式進入核動力潛艇的建造工作。有分析認為，俄羅斯總統普京訪朝的可能性很大，因此，金正恩可能會以提供大規模武器為代價，向俄羅斯要求核動力潛艇用小型核反應堆技術等。 金正恩28日還參觀了新型潛水艇發射巡航導彈“火箭-3-31型”的試射。

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