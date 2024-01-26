“ChatGPT之父”薩姆•奧爾特曼接連與慶桂顯和崔泰源會面. January. 26, 2024 07:47. by 郭道英 now@donga.com. “ChatGPT之父”OpenAI首席執行官（CEO）薩姆•奧爾特曼將於26日接連會見三星電子半導體（DS）部門負責人（社長）慶桂顯和SK集團會長崔泰源等國內半導體企業“雙塔”。 據財界及信息技術（IT）業界25日透露，奧爾特曼CEO將於25日下午訪問韓國，並於26日訪問三星電子平澤半導體工廠。計劃在那裏會見慶社長、代工事業部長崔時英（人名音譯，下同）、存儲器事業部長李正培、系統LSI事業部長朴容仁等，討論雙方的合作方案。之後，將於當晚與崔泰源會長在首爾某處舉行會晤，然後立即離開韓國。據悉，當初三星電子會長李在镕也接到了會晤提議，但在第壹毛織、三星物產的不正當合並及會計舞弊疑惑相關的壹審判決即將到來之際，很難調整日程。 據彭博社、金融時報（FT）等最近外電報道，奧爾特曼CEO為了擺脫人工智能（AI）半導體市場的NVIDIA依賴度，正在推進自己的AI半導體開發項目。據悉，為此，正在與阿拉伯聯合酋長國（UAE）AI企業G42和中東潛在投資者、軟銀、TSMC（臺積電）等進行接觸。有人提出，此次訪韓也有可能帶著項目相關的潛在投資者。業界正在關註，通過此次雙塔會晤，三星電子和SK海力士能否加入OpenAI自家的AI半導體陣營。

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