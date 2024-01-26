“延長3條GTX路線，新設3條GTX路線”……134萬億韓元財源存疑問. January. 26, 2024 07:47. by 崔東洙記者、金炯民記者 firefly@donga.com、kalssam@donga.com. 韓國政府為了開啟“上下班30分鐘時代”，將在首都圈廣域快速鐵路（GTX）等交通設施上投入134萬億韓元。政府計劃在原先基礎上延長GTX A·B·C路線，連接江原道和忠清道，在地方上開通與GTX相同的廣域快速鐵路（x-TX）。政府的方針是，集中投資首都圈廣域交通，消除不便，同時加快鐵路及道路地下化事業的步伐。但是，由於沒有具體計劃如何籌集巨額事業費，有人指出，這是為了拉攏全國“房地產選票”而采取的議會選舉用對策。 政府25日在京畿道議政府市舉行了由總統尹錫悅主持的交通領域民生討論會，宣布了包含上述內容的《交通領域三大革新戰略》。尹錫悅表示：“上下班質量是我們生活的質量。將消除交通差距，切實改善國民生活質量。” 首先，GTXA路線將從現在的京畿道東灘延長到平澤，B路線將從京畿道南楊州市磨石站延長到江原道春川市。C路線向南從京畿道水原站到忠清南道牙山市，向北從京畿道楊州市德亭站到京畿道東豆川市。A、B路線的目標是2028年全線開通，C路線目標是2030年開通。C路線的開工儀式當天作為民生討論會的附帶活動舉行。 D·E·F路線分為第壹和第二階段，以2035年第壹階段開通為目標。地方大城市圈的x-TX決定從4月忠清圈的CTX（暫稱，大田-世宗-忠北)民資資格調查開始，在每個區域推進。為解決金浦黃金線“地獄鐵”問題等，地鐵和廣域公交車增開也包括在對策中。 政府表示，將以國家經費30萬億韓元、地方經費13.6萬億韓元、民間財源75.2萬億韓元等方式籌集事業費。但部分地方自治團體已對事業費負擔面露難色，民間參與事業性不確定的事業也不確定。漢陽大學交通物流系教授姜京宇（音）表示：“具有事業性的GTX A·B路線在吸引民間資本方面也遇到了困難。應該具體制定事業費籌措方案。”

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