因DNA增添了熱情……點燃江原冬季的奧運選手家族. January. 24, 2024 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 在2024江原冬季青年奧運會無舵雪橇女子雙人座和混合團體賽上獲得金牌、女子單人座上獲得銀牌的亞歷山德拉•奧貝斯托爾茨（17歲•意大利）表示，“和教練壹起備戰本次大賽，感覺很有意義。”此次大賽的意大利女子代表隊由克裏斯蒂安•奧貝斯托爾茨教練（47歲）指揮。選手和教練的姓氏（姓）相同是因為兩人是父女關系。 克裏斯蒂安教練說：“奧運會獎牌是我壹生的夢想。我最終沒能實現這個夢想，但好像是女兒替我實現了，真的很特別。”他從2002年鹽湖城冬奧會開始，四次登上冬奧會舞臺，但壹次也沒有站上領獎臺。 亞歷山德拉的母親阿納斯塔西婭（43歲）也是“奧運選手”。在代表俄羅斯參加鹽湖城冬奧會之前，與克裏斯蒂安教練陷入愛河的阿納斯塔西婭在結婚後與丈夫壹起作為意大利代表參加了在本國舉行的2006都靈冬奧會。阿納斯塔西婭也沒有在奧運會上獲得過獎牌。 亞歷山德拉笑著說：“事實上，我第壹次說要進行無舵雪橇的時候，爸爸、媽媽都反對。有趣的是，爺爺、奶奶當初也曾反對爸爸媽媽選擇無舵雪橇。但是最終因為無舵雪橇，兩位見面了。” 克裏斯蒂安教練表示：“因為比任何人都清楚這個項目的危險性，所以沒法帶頭勸說”，“在大賽即將到來之際，希望女兒不要重蹈我（奧運會時）的覆轍。要繼續集中精神。我為女兒感到驕傲。”如果亞歷山德拉參加2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐奧運會，將留下世代都參加“主場奧運會”的紀錄。 在無舵雪橇男子雙人座和團體賽中成為雙冠王的意大利代表曼努埃爾•魏森施泰納（16歲）也是“雪橇二世”。她的母親塞爾達（55歲）是第壹個在2個項目上獲得奧運會獎牌的意大利選手。塞爾達在1994年利勒哈默爾冬奧會時獲得了無舵雪橇金牌，2006年都靈冬奧會時獲得了有舵雪橇銅牌。曼努埃爾笑著說：“我只比無舵雪橇。”曼努埃爾與6年前向母親學習無舵雪橇的菲利普•布魯納（18歲）搭檔，正在參加雙人座比賽。兩位選手被認為已確定參加2026年冬奧會。獲得有舵雪橇女子單人座金牌的瑪雅•博伊特（17歲•丹麥）也在朝著父親未實現的夢想奔跑。瑪雅的父親彼得（50歲）笑著說：“我女兒很像我，滑得很快。”彼得雖然作為田徑和有舵雪橇選手進行了活動，但最終沒能踏上奧運會舞臺。在本賽季國際有舵雪橇和俯式冰橇聯合會（IBSF）青年系列賽第1~6站比賽中全部奪冠的瑪雅，在此次大賽中，不僅在決賽第1、2輪比賽上，而且在8次練習賽中也全部占據首位，展現了壓倒性的實力。參加冰壺比賽的雅各布（18歲）、卡特裏娜•施密特（16歲•丹麥）兄妹也延續著獲得奧運會獎牌的“家業”。兄妹倆的父親、丹麥國家隊教練施密特（62歲）和母親莉薩•理查森（58歲）分別參加了兩次奧運會，但同樣與獎牌無緣。去年在U21世錦賽上獲得銅牌的兄妹倆在本屆大會上也是有力的獎牌爭奪者。參加高山滑雪比賽的羅米•埃爾特爾（17歲•德國•照片）也是本次大賽備受矚目的“第二代新星”。她的母親是5次參加奧運會，在高山滑雪項目上共獲得3枚獎牌（2銀、1銅）的瑪蒂娜（51歲）。羅米在高山滑雪女子超級組合項目（超級大回轉+回轉）上獲得了本次大賽的個人首枚獎牌（銅）。

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