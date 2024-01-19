涉嫌非法聘用免職教師的曹喜昖在二審中也被判喪失教育監職務. January. 19, 2024 07:48. by 崔美松記者、崔勛振記者 cms@donga.com. 因涉嫌非法聘用全國教職員工會出身的免職教師等5人而被移交審判的首爾市教育監曹喜昖（67歲）在二審中也被判喪失教育監職務。 18日，首爾高等法院刑事13部（首席法官：金宇洙、金鎮河、李仁珠）對涉嫌濫用職權、妨礙行使權利等被起訴的曹教育監，維持壹審判決，判處其有期徒刑1年零6個月，緩期2年執行。審判庭表示：“不能認為特別錄用公開招聘條件確保了最低限度的實質性‘公開競爭性’”，“曹教育監未采取適當措施以確保公開競爭性，（特別錄用）可能是為了人事任用負責人的私人特惠或補償。” 如果大法院也確定二審判決，曹教育監將失去教育監職務。曹教育監的任期截止到2026年6月。 曹教育監在法庭宣判後表示：“雖然希望過分的調查和起訴在審判中得到更正，但是出現了令人遺憾的結果，對此感到遺憾”，“將盡全力立即上訴，爭取發回重審。”該事件是高級公職者犯罪調查處成立後首次調查的“1號事件”。

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