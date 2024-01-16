政府將延長半導體投資稅額抵免期限. January. 16, 2024 07:39. by 世宗=趙應亨記者、田柱永記者 yesbro@donga.com. 包括龍仁市在內的京畿南部半導體集群（集成園區）將在今後20年內獲得622萬億韓元的投資資金。這壹規模是目前世界上最大半導體集群的3倍多，預計將創造約350萬個工作崗位。 產業通商資源部和科學技術信息通信部15日在以“增加民生的半導體產業”為主題舉行的第三次民生討論會上發表了“半導體Mega集群建設方案”。出席討論會的尹錫悅總統表示：“半導體產業是需要在國家層面全力投入人力、物力資源才能成功的戰略產業”，“現代化戰爭是壹場總動員戰。應該把維持半導體超差距當作戰爭，展開激烈的速度戰。” 到2047年為止，通過共達622萬億韓元的民間投資，將在龍仁等京畿南部壹帶建設的世界最大半導體Mega集群中新設16個半導體生產工廠，共具備37個生產工廠。總面積為2102萬平方米，是首爾汝矣島面積的7倍以上。這比目前全球最大的半導體集群—臺灣新竹科學園區（612萬平方米）大約2.4倍。預計，以2030年為準，這裏月均可生產770萬張晶片（成為半導體材料的薄圓盤）。這相當於今年全世界晶片生產量（3000萬張）的25.7%。據政府推算，通過這壹措施，將直接或間接創造346萬個工作崗位。 政府還計劃延長今年年末即將日落的半導體投資稅額抵免期限。尹總統強調：“將延長法律效力，今後將繼續進行投資稅額抵免。如果通過稅額抵免擴大半導體投資，相關生態界全體企業的收益和工作崗位將大幅增加，國家稅收也將增加。”目前，根據《稅務特例限制法》，針對半導體、二次電池等國家戰略技術設施投資，實施大企業、中堅企業適用15%、中小企業適用25%的稅額抵免政策，現在決定延長相關期限。總統室相關人士表示：“稅務當局還將討論日不落、常態化抵免的方案。” 尹總統還表示：“在制定明年預算時，我們承諾大幅增加研究開發（R&D）預算，構建讓民生更加富裕的尖端產業。”

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