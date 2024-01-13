14屆冠軍得主巴薩VS12屆冠軍得主皇馬……西班牙超級杯決賽連續兩年上演“國家德比”. January. 13, 2024 08:09. by 金正勛記者 hun@donga.com. 代表西班牙足球甲級聯賽的兩支豪門球隊皇家馬德裏隊和巴塞羅那隊將連續兩年在西班牙超級杯決賽中相遇。去年巴塞羅那隊獲得了冠軍。 巴塞羅那隊在12日舉行的2023~2024賽季西班牙超級杯半決賽中以2比0戰勝了奧薩蘇納隊。巴塞羅那隊在上半場以0比0與對手戰平，下半場第14分鐘羅伯特•萊萬多夫斯基為球隊先拔頭籌。此後，在上半場第42分鐘替補上場的拉米內•亞馬爾在下半場補時階段又攻入壹球，鎖定了勝局。以當天的勝利進入決賽的巴塞羅那隊將與皇家馬德裏隊爭奪最後的冠軍獎杯。 與巴塞羅那隊不同，皇家馬德裏隊艱難地獲得了決賽入場券。在11日舉行的另壹場半決賽中，皇家馬德裏隊與馬德裏競技隊展開了妳來我往的亂打戰，經過加時賽鏖戰，最終以5比3獲勝。超級杯最早是西甲聯賽冠軍隊和國王杯獲勝隊之間的對決，從2020年開始，在西甲聯賽排名前兩位的球隊和國王杯冠亞軍球隊之間展開對決。上賽季西甲排名第三的馬德裏競技隊，雖然得益於皇家馬德裏隊在上賽季同時奪得國王杯冠軍和西甲亞軍，獲得了參賽機會，但最終未能超越“同城死敵”皇家馬德裏隊。 巴塞羅那隊和皇家馬德裏隊繼去年之後，連續兩年在超級杯決賽上相遇。在去年的決賽中，擁有該項賽事歷史最多冠軍記錄的巴塞羅那隊以3比1戰勝皇家馬德裏隊，隊史第14次登上超級杯冠軍寶座。皇家馬德裏隊在超級杯上共獲得了12次冠軍。決賽將於15日上午4時舉行。

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