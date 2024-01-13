美英打擊也門反政府武裝據點…中東面臨擴大戰爭危機. January. 13, 2024 08:08. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、洪政秀記者 achim@donga.com，hong@donga.com. 美國和英國當地時間12日淩晨突襲了攻擊世界物流“動脈”紅海的親伊朗叛軍胡塞的軍事設施。這是自去年10月爆發加沙戰爭以來，美英聯軍在中東地區首次進行的武力空襲，因此有人擔心，這壹空襲有可能演變成美國和伊朗發生激烈沖突的全面中東戰爭。 美國總統拜登當天發表聲明說：“美國和英國軍隊在澳大利亞、巴林、加拿大、荷蘭的支援下，成功打擊了也門境內的多數胡塞目標。”英國首相蘇納克也對此次攻擊表示：“這是必要的，（對胡塞的攻擊）采取比例性的措施。” 據美國中央司令部透露，美英聯軍出動潛艇和戰鬥機等，對胡塞反政府武裝16個根據地的60多個目標進行了攻擊。中央司令部宣布：“這次多國攻擊是加強國際社會對航行自由的承諾，對抗胡塞在紅海對商業船只的反復攻擊。” 韓國等10個國家的政府也發表了支持聲明。韓國和美國、英國、澳大利亞、巴林、加拿大、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭等國家表示，“這是根據符合聯合國憲章的個別及集體自衛權”，強調這是受到胡塞攻擊的本國船舶的保護措施。 遭到突襲的胡塞向法新社表示不滿說：“將為空襲付出代價。不會停止攻擊與以色列相關的船舶。”伊朗也指責說：“這是對也門主權和領土完整的嚴重違反，也是違反國際法的。”支持哈馬斯的俄羅斯也在空襲之後要求召開聯合國安理會緊急會議。 把紅海作為歐洲市場道路的韓國產業界也很難避免受到打擊。從中國、東南亞等地供應零部件，運往歐洲生產工廠的電視及家電業界和出口成品的汽車、材料、石油化學業界都受到影響。連接紅海和歐洲的路口蘇伊士運河負責韓國家電業界全體海上運輸量的10%左右。 國際油價也在動搖。12日，美國紐約商業交易所2月份交貨的西得克薩斯原油價格比前壹日收盤價上漲2.7%，以每桶73.96美元成交。韓國政府相關人士表示：“如果中東地區發生紛爭，油價會反應敏感，正在關註趨勢。”

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