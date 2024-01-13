奉俊昊等2000人要求“徹查已故演員李善均調查爭議的真相”. January. 13, 2024 08:08. by 崔智善 aurinko@donga.com. 奉俊昊導演等文化藝術界人士就已故演員李善均的死亡，敦促政府當局徹查警方向媒體告知事件的過程是否合法。 12日，文化藝術人聯合會（以下簡稱聯合會）在首爾中區韓國新聞中心舉行記者招待會，發表了《文化藝術界人士面對已故演員李善均死亡的要求》的聲明書。奉導演和演員金義聖、歌手尹鐘信、李元泰導演出席並輪流閱讀了聲明書。張抗俊導演和演員崔德文也壹同出席。 當天，奉導演強調：“我們要求徹查真相，逝者的調查信息從被泄露到做出極端選擇（自殺）的這兩個月時間裏，警方的保密措施是否存在問題？”3次傳喚時間、地點都被提前曝光這壹點，要求查明過程是否合法等。金義聖說：“關於逝者內部調查階段的信息，真的是出於國民的知情權的公眾利益而發布的嗎？”，“是不是因為他是大眾文化藝術人，所以才刻畫私生活，進行煽情報道，是否因為他是公眾人物就安排了記者拍照？” 尹鐘信提及報道李善均私人錄音記錄的KBS電視臺，要求刪除報道，稱“公開對逝者的調查真的是出於國民知情權的公益目的嗎？”接著，他補充道：“利用明星的名氣，肆意發布未經證實的消息博流量，我們對這種所謂‘Cyber-Wrecker（網絡破壞者）’的弊病還要保持多久的沈默？” 聯合會表示：“要調查現行禁止披露刑事案件與保護調查相關人權的法律是否存在問題，著手制定和修改出必要的法律”，決定向國會、KBS、警察廳傳達聲明書。韓國電影制作人組合、韓國獨立電影協會、韓國電影制作家協會、韓國電影導演組合、韓國廣播演員工會、韓國管理聯合等29個團體參加了聯合會。聲明書匯集了包括這些團體在內的前釜山國際電影節執行委員長金東浩、演員宋康昊等2000多名電影界從業人員的意見。此前，已故李善均因涉嫌吸毒接受警方調查時，於去年12月27日在車內被發現死亡。

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