進擊的K-高爾夫，安秉勛和任成宰在PGA揭幕戰中雙雙進入前5名. January. 09, 2024 08:04. by 卡帕魯瓦=金正勛記者 hun@donga.com. 安秉勛（33歲）和任成宰（26歲）在本賽季美國職業高爾夫（PGA）巡回賽揭幕戰中雙雙進入前5名，展現了良好的開端。安秉勛在因興奮劑陽性反應而解除處罰後參加的首場大賽上，以韓國選手中的最好成績單獨第4位開啟了賽季，“抓小鳥球機器”任成宰以PGA巡回賽72洞大賽為準，創下了歷史最多小鳥球新紀錄，並列位於第5位， 安秉勛8日在美國夏威夷州卡帕魯瓦種植園球場（73桿）結束的2024賽季PGA巡回賽揭幕戰“哨兵冠軍賽”最後壹輪第4輪比賽上，抓下1個老鷹和7只小鳥，吞下2個柏忌，打出了低於標準桿7桿共66桿的成績。最終，安秉勛以低於標準桿26桿共266桿的成績單獨排在第4位。 對於安秉勛來說，這是他在解除處罰後的首場大賽上取得的好成績，因此具有特別的意義。2021年失去PGA巡回賽種子選手資格，上賽季復出的安秉勛因服用含有世界反興奮劑機構（WADA）禁止成分的咳嗽藥，結果出現興奮劑陽性反應，被處以到去年11月30日為止的3個月禁賽處分。安秉勛說：“雖然球的落點沒有我想要的那麽犀利，但是推桿發揮得很好，所以以第4名的成績結束了比賽。因為現在的比賽感覺很好，所以如果相信自己，在下壹場比賽中會展現出更好的面貌。” 任成宰在當天最後壹輪比賽中減少10桿，最終以低於標準桿25桿共267桿的成績並列排名第5位。第4輪以並列第17位開始的任成宰將排名提升12個名次，與斯科蒂•舍夫勒（美國•世界排名第1位）等4人壹起排在並列第五位。 任成宰在第4輪比賽中抓下11只小鳥球等，在本次比賽中共抓下34只小鳥球，刷新了該領域的最高紀錄。這是自1983年PGA巡回賽開始統計該領域記錄以來，以72洞比賽為準，小鳥球最多的壹次。之前的紀錄是包括2022年該比賽上由瓊•拉姆（西班牙）創造的，共有3名選手保持的32只。任成宰從出道PGA巡回賽的2018~2019賽季開始到2020~2021賽季為止，連續3次獲得單賽季最多小鳥球第壹名，獲得了“抓小鳥球機器”的昵稱。在2020~2021賽季留下的498只小鳥球是1980年以後巡回賽的最高紀錄。在出道賽季抓到的480只小鳥球也領先該領域第2位83只，展現出壓倒性的優勢。 任成宰表示：“在本次大賽上真的抓到了很多小鳥球，這得益於冬季訓練期間在韓國很好地管理了身體。訓練結果從第壹場大賽開始出現，開局良好”，“但在第三輪比賽中，雖然抓到6個小鳥球，但也吞下了6個柏忌。因為經常出現不該出現的失誤，所以產生了很多想法。” 克裏斯•柯克（美國）獲得了本次大賽的冠軍。以單獨領先的身份迎接最後壹輪比賽的柯克當天也抓下8只小鳥球，最終以低於標準桿29桿共263桿的成績登上了冠軍寶座。薩希斯•蒂加拉（美國）以壹桿之差屈居第二。因酒精依賴癥和憂郁癥等陷入低谷，去年2月在本田精英賽上時隔8年再次捧起冠軍獎杯的柯克在11個月後取得生涯第六場美巡賽勝利，並獲得了360萬美元（約47.4億韓元）的冠軍獎金。 另外，金施佑（29歲）最終以低於標準桿20桿共272桿的成績排在並列第25位，金柱亨（22歲）以低於標準桿14桿共278桿並列第45位結束了比賽。

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