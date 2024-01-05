外國人最喜歡的韓國飲食是炸雞-方便面-辛奇. January. 05, 2024 08:23. by 金衡民記者 kalssam35@donga.com. 據調查，外國人最常吃的韓國飲食（以下簡稱韓食）是炸雞、方便面和辛奇（韓式泡菜）。另外，每10名外國人中有6名回答“非常了解韓食”。 4日，農林畜產食品部和韓食振興院發表了去年以居住在北京、胡誌明市、紐約等18個海外主要城市的當地人為對象實施的“海外韓食消費者調查”結果。 調查結果顯示，韓式炸雞（29.4%）被選為外國人最近壹年經常吃的韓食，其次是辛奇（28.6%）和方便面（26.9%）。在受歡迎程度方面，韓式炸雞（16.5%）、方便面（11.1%）、辛奇（9.8%）等食品也最多。 回答“非常了解”韓食的比重為60.0%，比去年上升了2.4個百分點。韓食認知度比率從2019年的54.6%開始每年呈上升趨勢。韓食滿意度也達到92.5%，最近5年間超過了90%。 聽到“韓食”時，最讓人聯想到的是辛奇（40.2%）。其後依次為拌飯（23.6%）、韓式炸雞（16.2%）、烤牛肉（13.3%）、烤肉（12.0%）。另外，壹提到韓食，人們就會想到“有風味”、“價格合理”、“大眾化”等。農林畜產食品部食品餐飲產業課長文智仁（音）表示：“將支援韓食超越壹次性體驗，在海外消費者的日常飲食生活中占據壹席之地。”

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