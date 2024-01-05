美國掀起人工智能熱潮……僅向初創企業就投資35萬億韓元. January. 05, 2024 08:23. by 紐約=常駐記者 金賢洙、韓在熙記者 kimhs@donga.com,betty@donga.com. 當地時間12月14日，記者來到了美國東部紐約市最大的展示場——傑維茨中心。位於曼哈頓新景點哈德遜碼頭的附近，從上午開始就聚集了數千人。在市價總額為320萬億韓元的美國雲企業“Salesforce”的大舉介紹企業用生成型人工智能技術的“世界巡回NYC”活動中，對引進人工智能感興趣的企業相關人士蜂擁而至。壹名與會者說：“現在的氣氛是，必須引進人工智能。” 在人工智能熱潮的發源地美國，人工智能在日常生活和產業界擴散，正在更加火熱。去年，僅人工智能領域的創業投資就投入了35萬億韓元。美國視頻生成人工智能企業“Runway”的運營及夥伴關系總管米歇爾·權（音）表示：“視頻人工智能領域在2024年處於正式開始階段。” 9日在美國西部拉斯維加斯舉行的世界最大的信息技術展示會“CES 2024”的主人公也是人工智能。CES主管公司全美消費者技術協會會長加裏·夏皮羅（音）強調：“不論智能家居、醫療保健、金融科技、制造等，都會看到人工智能進入產品，為人類做出貢獻。”微軟將推出利用聊天GPT的“車載人工智能秘書”，全球化妝品企業歐萊雅將推出利用人工智能的皮膚管理應用程序。

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