出生6個月的雙胞胎大熊貓幼崽將正式與公眾見面. January. 04, 2024 08:02. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 在愛寶樂園可以親眼看到出生6個月的雙胞胎大熊貓幼崽。 經營愛寶樂園的三星物產度假村部門3日表示，雙胞胎大熊貓幼崽“睿寶”和“輝寶”將從4日開始在京畿道龍仁市愛寶樂園內的熊貓世界與公眾見面。雙胞胎大熊貓寶寶自去年7月誕生於韓國國內唯壹的熊貓情侶“愛寶（雌）和樂寶（雄）”，至今尚未向遊客開放。為了它們的健康成長，愛寶樂園只讓雙胞胎熊貓在熊貓世界內部生活。 通過此次公開，訪客們可以見到此前只能在愛寶樂園社交網絡服務（SNS）上看到的雙胞胎大熊貓幼崽。以“熊貓爺爺”而聞名的愛寶樂園的飼養員姜哲遠（55歲•音譯）解釋說：“出生當時分別只有180克和140克的大熊貓寶寶的體重現在都超過了11公斤”，“它們自出生以來壹直健康地成長，最近已經可以跟著媽媽四處走，因此可以放到空間更大的外場同公眾見面。” 但是，為了讓雙胞胎大熊貓幼崽更好地適應新環境，暫時只在上午部分時段公開。相關時間段的參觀人數也將減少。愛寶樂園計劃觀察雙胞胎大熊貓幼崽的適應度和狀態，逐漸增加公開時間和參觀人數。愛寶樂園相關人士表示：“雖然預計雙胞胎大熊貓幼崽會在上午10~11點出現在外部放養場，但很難預測大熊貓的行動。因此，很難確定訪客可以觀看的時間。” 愛寶樂園的人氣明星、雙胞胎姐妹的姐姐“福寶”和妹妹們在壹起的樣子暫時也很難看到。由於熊貓具有單獨生活的習性，因此已經獨立的福寶和其它熊貓要保持距離。愛寶樂園計劃調整空間和時間等，讓“福寶”和雙胞胎姐妹輪流出場與觀眾見面。 睿寶和輝寶在出生100天左右的去年10月，經歷兩輪網上征名活動，由超過50萬中韓民眾從眾多應征名字中投票選出的，象征著“機智的寶物”和“閃耀的寶物”。愛寶樂園相關人士期待表示：“現在雙胞胎大熊貓幼崽的嘴裏長了很多乳牙，所以開始吃竹子了”，“以後會在熊貓世界展現可愛有趣的樣子。”

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