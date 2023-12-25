壹周內運費翻兩番，源自紅海的物流大亂甚至導致農產品價格暴漲. December. 25, 2023 08:14. . 源自紅海的物流大亂危機正威脅著世界經濟。這是因為支持巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的也門叛軍在紅海接連攻擊民間船舶，導致連接亞洲和歐洲的最短的海路被堵。國際運費立即飆升，最近趨於穩定的國際油價也出現波動。由於中東和歐洲的兩場戰爭，在經濟前景為零的情況下，有人擔心起於紅海的危機將重演全球供應網混亂和通貨膨脹風險。 紅海是通過蘇伊士運河來往於亞洲和歐洲之間的船舶必經的路口。它承擔著全球商品貿易量的12%、海上集裝箱吞吐量的30%。從中東出口到歐洲和北美的石油和天然氣大部分也經過這裏。但是，由於也門叛軍不分青紅皂白地攻擊船舶，包括韓國籍船運公司HMM在內的世界十大海運公司中有9家最近中斷了紅海運輸。大部分船舶沒有經過紅海，而是經過非洲大陸最南端的好望角，繞行數千公裏。 受此影響，大流行之後呈現恢復趨勢的全球海上運費在壹周內暴漲了三四倍。據說，從中國到英國的集裝箱運輸費上漲了4倍以上。宜家等全球流通企業預告了物流問題導致的配送延遲。受海運費暴漲的影響，航空運費、陸上運費也在連續上漲。也就是說，紅海危機越是長期化，物流費就越暴漲，導致整體產品價格上漲的壓力，有可能再次助長通貨膨脹。 韓國產業界也已經進入了緊急狀態。特別是保質期較短的食品，由於運輸延遲，國內供應不可避免地受到影響。再加上席卷全國的嚴寒和暴雪導致農產品價格暴漲，飯桌物價管理也亮起了紅燈。新鮮食品物價已連續兩個月呈現出兩位數的上升趨勢，再加上寒流導致的農產品供應問題，很多人擔心菜籃子物價會動搖。 去除農產品、石油類的根源物價上漲率最近雖然跌至3%以下，但現在還不是放松物價管理的時候。由於美中矛盾，供應網風險常態化，中東戰爭的火花擴散到紅海物流危機，全球經濟安保地形更加動搖。政府和企業為了應對最壞的情況，應該制定應急計劃。全球物流要地接連成為戰爭火藥庫，因此有必要構建隨時監控國際貿易狀況、先發制人的對策的系統。

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