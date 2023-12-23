美國又要限制中國產低檔半導體……韓國企業也會受到影響. December. 23, 2023 08:18. by 華盛頓=文炳基記者、金哲中記者 weappon@donga.com，tnf@donga.com. 圍繞半導體和核心礦物供應網，美國和中國的霸權矛盾正在激化。美國從去年10月起限制向中國出口最新式尖端半導體，當地時間21日又表示將限制中國產低價通用半導體，中國也“針鋒相對地”表示將禁止出口戰略物資稀土加工技術。同時進軍美國和中國的韓國半導體企業，無論以何種方式都無法避免後續風暴。 美國商務部當天表示，“從下個月起，將開始調查美國企業如何采購通用半導體”，並表示將以汽車、航空宇宙、國防產業等尖端產業領域的100多家企業為對象，掌握這些企業的通用半導體的供需情況。美國商務部長吉娜·雷蒙多也強調：“中國擴大本國企業通用半導體的生產，確認了美國企業無法在（相關）市場競爭的令人擔憂的跡象。應對威脅美國通用半導體的外國政府的非市場行為是國家安全問題。” 由於美國限制尖端半導體，中國進入相關市場的道路被堵住，因此集中於舊款通用半導體市場，增加了市場占有率。對此，拜登政府官員也向彭博社表示，美國對通用半導體的制裁“可能包括關稅或其他貿易手段”。分析認為，這意味著美國將大幅提高美國企業進口的中國產通用半導體的關稅，來降低對中國的依賴度。 同壹天，中國商務部、科技部發布《中國禁止、限制出口目錄》修訂版，內容包括限制使用稀土的高性能磁鐵等制造技術、精煉技術的出口。路透社預測，通過此次措施，特別是電動汽車、醫療器械、武器等使用的稀土類的供應及冶煉將受到相當大的打擊。 有分析認為，如果美國開始通用半導體實態調查，進軍美國市場的韓國企業也很有可能被列入調查對象。產業通商資源部相關人士表示：“雖然還沒有看到具體的調查範圍或計劃，但考慮到對韓國企業的影響等，將與美國政府合作。”

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