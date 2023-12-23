韓東勛上場，朝野都出現“世代交替論”. December. 23, 2023 08:17. by 申나리, 張寬錫 journari@donga.com,jks@donga.com. 以國民力量黨成立“韓東勛緊急對策委員會”為契機，在明年議會選舉之前，朝野政黨打響了以世代交替為先導的人事革新競爭信號彈。執政黨以1973年出生的前法務部長韓東勛為首，要求組建與共同民主黨的“86運動圈”（1980年代上大學，1960年代出生）形成對比的“789壹代”（1970、80、90年代出生）緊急對策委員會的呼聲越來越高。對此，共同民主黨內部也出現了黨內主軸“86運動圈”革新論。在非李在明派要求李在明辭去代表（黨首）職務的情況下，李在明體制的革新也不可避免。 據悉，接受緊急對策委員長職務的韓東勛22日在沒有公開行動的情況下，進入了緊急對策委員遴選的工作。執政黨高層相關人士當天表示：“韓東勛現在將進入考慮緊急對策委員遴選和黨運營方向的時間。在忠實地進行緊急對策委員會的討論後，應該會收集集體意見。” 在國民力量黨內部，正在討論推出新進人士，將選票擴大到MZ壹代等青年層、中間層和首都圈、女性的緊急對策委員人選。根據國民力量黨黨章，緊急對策委員會最多可以由包括緊急對策委員長、當然職院內代表、政策委議長在內的15人組成，考慮到歷屆緊急對策委員會先例，預計將由9-12人左右組成。國會內外也有意見稱：“應該均衡安排黨內少壯派和重量級議員，形成完善韓東勛政治經驗的‘老中青’的協調。” 共同民主黨雖然尖銳地指責韓東勛是“親衛政變性出任緊急對策委員長”，但同時也警戒執政黨改革的可能性。非李在明派以此為紐帶表示，“我們也很難以李在明體制下在議會選舉中獲勝”，敦促李在明辭職的呼聲高漲。親李在明派也發出了“現在不是說‘韓出謝（韓東勛出來就謝了）’、放下心來的時候”的警告。

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