趙太庸、趙兌烈被提名擔任國情院院長、外交部長. December. 20, 2023 09:11. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統19日分別提名現任國家安保室長趙太庸（67歲）和前駐聯合國大使趙兌烈（68歲）為新任國家情報院院長和外交部長候選人。隨著因內部人事風波被撤換的前國情院院長金奎顯和正式宣布參加議會選舉的外交部長樸振的繼任被提名，如果空缺的國家安保室長人選得以確定，現政府外交、安保部門領導層實際上將全面調整。 總統秘書室室長金大棋當天在龍山總統室召開新聞發布會，介紹趙太庸是擔任過核心要職的外交、安保戰略家，並表示：“作為國情院院長，他也將進壹步提高安保和情報力量。”對於趙兌烈的提名背景，他解釋說：“特別是在經濟通商領域知識淵博，將為解決面臨的外交懸案做出巨大貢獻。”國情院院長和外交部長將通過國會人事聽證會任命。 趙太庸當天表示：“將竭盡全力成為與世界任何情報機關相比都不遜色的超壹流情報機關。”趙兌烈表示：“將擴大我國外交的地位和活動，為國家安保和繁榮獻身。”新任國家安保室長有力人選是外交部第壹次官張浩鎮，但在當天的人事發表中暫時被排除在外。 部分人擔心，在3月前國家安保室長金聖翰辭職的局面下，作為“滅火員”緊急出任安保室長的趙太庸在8個多月後轉任國情院院長，外交部次官有望擔任新任國家安保室長，這是“旋轉門人事”。 此外，總統室將在國家安保室旗下新設負責經濟安保的安保室第三次長。總統室高層相關人士解釋新設職務的必要性時說：“外交和經濟關系正在崩潰，特別是過去在自由貿易主義中平穩的國際經濟秩序也發生了翻天覆地的變化。”

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