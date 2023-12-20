“對不起，寶寶！”. December. 20, 2023 09:10. . 嬰兒都很漂亮，但並不是所有的嬰兒都是在祝福中誕生的。在孩子金貴的低出生率時代，嬰兒箱裏也堆積著離開媽媽懷抱的孩子。據警察廳透露，最近10年間，不知道親生父母是誰、被遺棄的孩子有1200名。有些孩子沒有餵食，也沒有洗凈，就被棄置不理。《東亞日報》“主人公報道組”的《迷路兒童：失去懷抱的孩子們》是追蹤被遺棄、放任不管的孩子們的策劃報道。采訪組說，目睹了幼小的生命所面對的冰冷現實。“對不起，寶寶！” 出生不到100天的有俊（音）換了6次床位。他出生於醫院，曾輾轉於嬰兒箱、區政府和市政府的臨時保護所和咨詢室，現在生活在遺棄兒童專門保護設施中。如果親生父母能找上門來是最好的情況，否則就要過領養、家庭委托、集體家庭、保育院的生活。即使是別人的懷抱，但還有溫暖懷抱的有俊算是幸運的。未婚媽媽和同居男子生下的赫宰（音）被棄置不管，在餓死之前才被救了出來。在他身旁邊發現的姐姐因營養不良已經死亡。既沒有和父母對視過、也沒有聽到父母說話聲的赫宰，已經4歲年齡，但說話還口齒不清。 放棄寶貴生命的理由，是“害怕生育事實被公開”“沒有培養能力”。被遺棄的孩子大多是受到虐待長大的十多歲、二十歲出頭的未婚媽媽們意外懷孕後出生的。對嬰兒箱出身的241名小學生進行追蹤調查後發現，超過壹半的孩子正在接受咨詢治療。在無論發生什麽事都不離開自己的家人不在的情況下，經過被稱為“姨媽”“叔叔”的多個庇護所照料者的手，所以帶著情緒不安癥生活。 孩子在父母的懷抱裏長大是最理想的。據說扔在嬰兒箱裏後來又重新找回的情況占三成。沒有做好準備的懷孕父母可以得到關於生育和撫養的咨詢和幫助的地方，在困難的條件下決定生育時，必須有幫助經濟自立的地方。即便如此，被遺棄的孩子還是國家的責任。在餓死之前獲救的赫宰在委托家庭中茁壯成長。拋棄赫宰的媽媽說，“因為沒有得到過愛，長大了不知道怎麽給予愛”，赫宰用小手幫助委托媽媽做家務。為了讓所有的孩子都得到滿滿的關愛、長大後懂得給予愛的方法，社會應該起到“好大人”的作用。

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