尹錫悅接連進行“服務於議會選舉的內閣改組”……引發“擡高身價”爭議. December. 19, 2023 08:47. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 面對明年4月的議會選舉，尹錫悅政府主要部門部長和總統室幕僚團的“服務於議會選舉的人事更叠”接連不斷。4年前的文在寅政府時期，在2020年議會選舉之前，國務委員和青瓦臺政務職公務員就曾為了參加選舉而大舉離開。因此，有人批評稱，“國政要職是否變成了提高個人身價的職位”，也有人擔心，“因為選舉，國政運營會出現問題”。 據政界18日消息，截止到當天，尹錫悅政府19個部門部長中，因參加議會選舉等原因已被替換或有可能進行內閣改組的人物共有10人。繼4日斷然實行“服務於議會選舉的內閣改組”，更換6個部門部長後，尹錫悅17日又指定產業部通商交涉本部長安德根為產業通商資源部部長方文圭的繼任者。方文圭今年9月20日就任，僅過3個月就被撤換。據悉，方文圭將在明年的議會選舉中參加京畿道水原丙選區競選。直到最近，為參加議會選舉而離開總統室的幕僚至少有前總統市民社會首席秘書姜承奎、前宣傳首席秘書金恩慧等26人。 文在寅政府時期的情況也差不多。在2020年4月舉行的第21屆議會選舉前夕，包括前國務總理李洛淵在內的18個部門部長出身，共有7人辭職。青瓦臺幕僚中，曾擔任國民溝通首席的尹永燦議員、曾擔任政務首席的韓秉道議員等47人參加了議會選舉。最近喪失議員資格的前議員崔康旭為了作為比例代表候選人參選，在議會選舉壹個月前辭去了青瓦臺公職綱紀秘書壹職。 曾擔任韓國人事行政學會會長的清州大學行政學系教授陳在九（音）指出：“隨著總統秘書、行政官職位不是職業官僚，而是由政界人士填補職位，事實上早就淪落為積攢‘選舉用資歷’的職位。如果主要國務委員們在議會選舉即將到來之際大舉辭職，必然會出現國政空白。”

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