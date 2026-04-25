張漢娜就任藝術殿堂社長 稱“懷揣三十二年海外演奏積累的願景”

“過去三十二年在海外演奏旅行中，我壹直描繪著未來文化藝術機構的藍圖。我將爲實現這壹夢想而努力。”大提琴家兼指揮家張漢娜（44歲，見圖）24日正式就任首爾藝術殿堂社長，任期三年。張漢娜由此成爲藝術殿堂自1987年成立以來首位音樂家出身的女性社長，同時也是曆屆最年輕的社長。張漢娜當天上午在首爾鍾路區國立現代美術館從文化體育觀光部長官崔輝永手中接過任命狀。她在任命儀式後表示：“我有著明確的願景。在長達三十二年的海外演奏旅程中，我不僅看到了引領時代的文化藝術機構，心中也勾勒出未來文化藝術機構的模樣。我將爲實現這壹夢想而傾盡全力。”針對外界對其行政經驗不足的質疑，張漢娜回應稱“將傾聽現場的聲音”。她說：“我將認真傾聽潛藏在現場的故事，朝著明確的未來方向邁進。如果存在結構性問題，壹定會加以改善，並專注開展只有藝術殿堂才能做的事業。”張漢娜當天下午即前往藝術殿堂上班並投入工作。2023年9月，她曾與自己的老師、大提琴家米沙•梅斯基在藝術殿堂同台演出。故地重遊，她感慨道：“時隔近三年再次來到藝術殿堂這壹象征性的文化藝術場所，感觸頗深。在2028年開館40周年即將到來之際，我將努力把藝術殿堂打造成壹個更加開放、更貼近市民的機構。”金泰彥記者 beborn@donga.com