艾尼氪 V在北京車展上揭開神祕面紗

世界最大的汽車展覽會“2026北京車展”24日在中國北京順義區開幕。全世界汽車企業展示的1451輛汽車在50個足球場合起來的面積（38萬平方米）的展示場迎來了參觀者。今年，以電動汽車爲首的中國汽車品牌展示了尖端技術，韓國和歐洲汽車公司則以本土化戰略展開了反擊。當天，中國汽車品牌極氪活動現場展示了最高級混合動力運動型多功能車（SUV)“8X”。製造商表示，8X從靜止狀態到時速100公里的時間（零百公里)爲2.96秒，超過了德國保時捷、寶馬的同級車型。比亞迪的高端品牌“方程豹”也公開了新轎車系列“方程S”和量產型跑車概念車型“Formula X”等，強調了高級化。中國汽車企業通過激烈的競爭，將本國市場佔有率提高到約70%，隨後又將目光轉向海外市場。最近，受美伊戰爭的影響，國際油價飆升，中國領先的電動汽車需求增加，這是利好因素。公開只需6分鐘就能充滿的“第三代磷酸鐵鋰電池”的世界最大電池企業寧德時代等中國堅實的電動汽車供應網也是其優點。最近在中國市場苦戰的韓國、歐洲企業全面提出了本土化。現代汽車當天首次公開了電動汽車品牌艾尼氪（IONIQ）的中國量產車型“艾尼氪V”。登上舞臺的艾尼氪V是中國人喜愛的金色，搭載的是通過與CATL的技術合作製造的電池，並採用了與中國無人駕駛企業初速度科技共同開發的尖端駕駛輔助系統（ADAS)。當天，寧德時代董事長曾毓羣出席了現代汽車的活動，初速度科技首席執行官曹旭東站在了發表舞臺上。現代汽車社長何塞·穆尼奧斯表示：“中國是世界最大的汽車市場，要想確保全球競爭力，必須在這裏證明競爭力。以艾尼氪V爲開端，今後5年內將推出20款新車型。”德國大衆汽車推出了與中國電動汽車企業小鵬合作的“與衆（ID.UNYX09）”。路透社報道說，大衆汽車正在努力擺脫以現有內燃機車輛爲中心的形象，成爲中國市場的特色電動汽車企業。大衆首席執行官奧博穆表示：“通過此次展示，將明確傳達我們回到中國的信息。”金喆仲 tnf@donga.com