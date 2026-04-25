美國職業高爾夫（PGA）巡回賽蘇黎世精英賽第壹輪24日在美國路易斯安那州埃文代爾的TPC路易斯安那球場(（72杆）舉行。邁克爾•布倫南（24歲，美國）在18號洞（5杆洞）的第二杆，球飛向果嶺右側的水障礙區。球雖未完全落入水中，卻掉進了滿是泥濘的沼澤地帶。據悉，該區域壹帶還有鳄魚棲息。多數高爾夫球員在這種情況下會選擇接受罰杆抛球。但布倫南卻冒著危險選擇直接擊球。由于預料到泥漿會濺起，他甚至脫掉了上衣。他展示著結實的腹肌果斷揮杆，但結果並不理想。球被杆面誤擊，直接滾進了水障礙的更深處。布倫南只能無奈地笑著，望著球掉落的地方。布倫南之所以做出如此看似魯莽的選擇，得益于該賽事的獨特賽制。蘇黎世精英賽是PGA巡回賽中唯壹壹場以兩人壹組團體對抗形式進行的比賽。第壹輪和第三輪采用“四球賽”（各自打自己的球，取較好成績作爲團隊成績）方式。布倫南與喬尼•基弗（25歲，美國）組隊出戰本次賽事。布倫南賽後表示：“如果是普通比賽，我肯定會選擇抛球。但因爲同組的基弗有可能打出小鳥球，我就想‘嗯，要不要試試看？’。今天的整體發揮不錯，打得很紮實，這壹洞的擊球也很有意思。”事實上，布倫南和基弗組合在這壹洞最終保帕。因爲基弗第三杆將球攻上果嶺，隨後兩推保住標准杆。布倫南和基弗組合當日打出低于標准杆11杆的61杆，以3杆之差落後領先組亞曆克斯•斯莫利（30歲，美國）和海登•施普林格（29歲，美國），占據並列第六位。PGA巡回賽當天重點關注了布倫南的這次擊球，並報道稱：“布倫南可能不確定自己以前是否在網上引起過巨大關注，但他的搭檔基弗已經直覺地感到，這壹幕肯定會‘病毒式傳播’。”金正勛記者 hun@donga.com