朴尚洙詩作《4.5F》呈現邊界感：身在樓內，卻如停留在外面



“身在樓內，卻仿佛停留在外面，這種感覺時有襲來。有時會覺得自己就像被遺棄在黑暗中的、過季的聖誕樹，被擱置在走廊盡頭。對于那些不屬于任何地方、在世界中彷徨的人來說，走廊是多麽漫長而冰冷。此時，走廊不再是通道，而是壹個連歸期都毫無著落的、令人茫然無措的等候之地。”



敘述者身處壹棟建築內。“從壹層到十層，擁有衆多窗戶”的樓宇裏，他似乎無處可以停留。他既不待在四層，也不在五層，而是存在于4.5層。給植物澆水，以溫水和香蕉果腹，勉強度過時間，僅能勉強容身于最小的空間。“被隨意使用”，並且“遺忘了言語”，像植物壹樣居住的他，“明天必須從這裏出去”。這應該不是他自身的意願。結尾那句“再也不會回來”，既是預言，也是斷言，恰似詩人爲這首詩鑿開的壹枚小小的呼吸孔。但凡曾在某處邊界上站過的人，大概都能揣度出那從傍晚過渡到黑夜的“4.5層的時光”。



空無壹人的星期天的大樓裏/走廊很長，盡頭立著壹棵聖誕樹/它周期性地發光，立于黑暗之中/以被遺棄在黑暗中的模樣/聖誕樹亮著光，隨即歸于靜寂/我曾在傍晚向黑夜過渡的時間裏/在走廊上站立過，探出腦袋，久久地、歪斜過身體……/我坐在小桌子前，吃著香蕉，喝著溫水/仿佛沒有人知道我住在這裏/因爲我不說話/我遺忘了言語，我給植物澆水，安靜地生活/因而我被隨意地使用/這棟樓是房間非常多的建築/從壹層到十層，是有許多窗戶的建築/我明天必須從這裏出去/然後再也不會回來。――朴尚洙（1974～）

