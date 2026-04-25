特朗普：“時間不在伊朗一邊……以色列-黎巴嫩停戰延長3周”

在美國和伊朗持續進行海上封鎖的情況下，戰爭進入了長期戰、消耗戰局面。美國總統特朗普事實上宣佈“無限期停戰”後，伊朗也沒有重啓戰爭，雙方的空襲暫時停止。但圍繞霍爾木茲海峽的海上封鎖、（逆)封鎖和雙方的心理戰、宣傳戰相結合，“沒有硝煙的戰爭”正在持續。特朗普當地時間23日在華盛頓白宮的活動上會見記者時，就與伊朗的結束戰爭談判表示，“將留出時間進行，不想着急”。他在當天的社交平臺“真實社交”上也寫道：“世界上所有的時間我都有，但伊朗並非如此。時間並不在他們（伊朗）一邊。”他斷然否認了如果此次戰爭進入長期化局面，美國會更加趕時間的觀測，主張伊朗會更加不安。在外界認爲領導層內部可能存在分裂的伊朗，強硬派掌握了主導權，相比眼前的妥協，更傾向於對抗美國。當天，以色列第12頻道報道說，與美國進行第一次停戰談判時，領導伊朗談判團的伊朗國會議長卡利巴夫因強硬派革命衛隊的介入，辭去了談判代表職務。《紐約時報》援引伊朗人士的話報道說，伊朗最高領導人穆傑塔巴未能行使與父親相同的權力，革命衛隊將軍們對國政運營行使着絕對的影響力。在這種情況下，美伊兩國的軍事對峙仍在繼續。當天，美國中央司令部公開了“喬治·H·W·布什”號航空母艦將在中東海域會合的消息。至此，美國在中東共部署了三艘航母，進一步加大軍事壓力。伊朗在封鎖中的霍爾木茲海峽追加設置水雷進行對抗。美國政治媒體Axios援引美國政府人士的話報道說，伊朗革命衛隊海軍本週在霍爾木茲追加設置了水雷。此外，特朗普當天在“真實社交”平臺上表示，以色列和黎巴嫩的停戰將延長3周。有分析認爲，在美國和伊朗連第二次停戰談判日期都沒有確定的情況下，以色列和黎巴嫩的延長停戰有可能成爲重啓談判的動力。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com