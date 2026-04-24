勢不可擋的韓國半導體，突破業績天花板

SK海力士第一季度（1月-3月）創下了自公司成立以來的最高營業利潤37萬億韓元。特別是與銷售額相比，營業利潤率達到72.0%，在收益性方面領先於引領全球人工智能生態界的英偉達。存儲器半導體的爆發性需求增加帶動了這樣的業績。SK海力士23日公佈，據初步統計，第一季度銷售額爲52.5763萬億韓元，營業利潤爲37.6103萬億韓元。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別增加198.1%和405.5%。SK海力士今年第一季度的業績與去年第四季度（10月-12月）的歷史最高業績相比，銷售額和營業利潤分別增加60.2%和96.2%。在業績公佈之前，有人預測SK海力士第一季度的營業利潤將超過40萬億韓元，但未能達到這一水平。在此次業績發表中，最引人注目的是營業利潤率。SK海力士第一季度的營業利潤率達到72.0%。這意味着，每銷售1萬韓元產品，收益就有7200韓元，在製造業領域很少見。世界市價總額第一、世界第一半導體企業英偉達去年第四季度的營業利潤率爲65.0%，業已公佈第一季度業績的世界最大代工企業臺灣台積電和世界第一存儲器企業三星電子的營業利潤率分別爲58.1%和43.0%。業界預測，今年SK海力士的年營業利潤將超過200萬億韓元。因爲人工智能數據中心等使用的存儲器半導體的需求供不應求的情況正在持續。SK海力士首席財務官金宇賢（音）在當天發表業績後進行的電話會議上表示：“存儲器需求激增，而供應是有限的。在這種供需不均衡的情況下，相比價格，顧客們把確保數量作爲最優先課題，價格持續走強。”對於今後價格上漲的前景，他表示：“短期內將維持（對SK海力士）友好的價格基調。”得益於SK海力士的“盈利驚喜”，韓國綜合股指（KOSPI）23日連續3個交易日刷新歷史最高值。當天，韓國綜合股指比前一個交易日上漲0.9%，以6475.81收盤，刷新了收盤價標準。當天，韓國綜合股指在盤中歷史上首次超過6500點。三星電子以22.45萬韓元收盤，創下收盤價歷史新高；SK海力士也以122.5萬韓元刷新歷史新高，並超越中國騰訊躋身亞洲總市值第四位。朴鍾民記者、洪錫鎬記者 blick@donga.com、will@donga.com