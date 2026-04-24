麥克羅伊大師賽兩連冠後吐露心聲 人生如愛 即使受傷也要全力以赴



“這次能贏嗎？”從2015年到去年每次參加美國大師賽時，羅裏•麥克羅伊只要壹走進奧古斯塔國家高爾夫俱樂部，就不得不面對這種期待與懷疑。至2014年25歲時，麥克羅伊在美國職業高爾夫巡回賽四大滿貫賽事中，除美國大師賽外，已贏得美國公開賽（2011年）、PGA錦標賽（2012年、2014年）和英國公開賽冠軍（2014年），“職業生涯全滿貫”近在眼前。但那之後，直到他頭發花白生出銀絲，都未能再贏得包括美國大師賽在內的任何壹項大滿貫賽事冠軍。



去年是他第17次挑戰，開賽前兩天，麥克羅伊在奧古斯塔國家高爾夫俱樂部會所有晚餐之約，本想照常將車交給代客泊車。就在這時，他發現在會所二層露台上，曆屆冠軍們正聚在壹起喝著雞尾酒。“冠軍晚宴”剛剛開始。美國大師賽每年都有壹項傳統，即賽事周的星期二，由上屆冠軍宴請曆屆冠軍。



如果當時徑直下車，就會與曆屆冠軍們——也就是“未被邀請的客人”自己——迎面相遇。最終，麥克羅伊把車移到了離會所很遠的停車場停好，才步行過來。這段屈辱的插曲，恰好是壹年之後，在即將主持今年美國大師賽冠軍晚宴前夕，由麥克羅伊親口說出。憑借去年美國大師賽奪冠，順利完成職業生涯全滿貫的麥克羅伊，今年再次穿上綠夾克，明年將連續第二年主持冠軍晚宴。美國大師賽兩連冠，在高爾夫曆史上，算上麥克羅伊也僅有四人做到。



如今雖能笑著說出往事，但在全世界的注視下壹再錯失美國大師賽冠軍，對麥克羅伊而言也是痛心之事。麥克羅伊在2025年賽事前的壹次記者會上，談及多年無冠時曾坦承：“人有時會因爲不想受傷而回避墜入愛河。人類本能地害怕受傷，所以會有所躊躇。有意識也好，無意識也罷，有壹段時間我在球場上就是這樣。因爲害怕受傷，有時會不想付出百分之百的努力。”



但每當全滿貫夢想化爲泡影時，麥克羅伊也重新意識到，自己的生活並未發生巨變。麥克羅伊說：“生活還在繼續。壹次次抖落失意重新出發，把不足和傷痛全部展露出來，也變得自在了。”



麥克羅伊在高爾夫球場外的人生道路也並非坦途。2014年，麥克羅伊曾與網球明星卡洛琳•沃茲尼亞奇發出結婚請柬後解除婚約。2017年，麥克羅伊與現任妻子埃裏卡•斯托爾再次發出請柬，並最終步入婚姻殿堂，于2020年迎來女兒波比。麥克羅伊夫婦在2024年曾啓動離婚訴訟，遭遇危機，但壹個月後改變心意，決定守護家庭。



今年美國大師賽決賽日，麥克羅伊和去年壹樣，在妻子和女兒的注視下鎖定兩連冠。賽後記者會上，當被問及“這項賽事教會了妳什麽人生道理”時，麥克羅伊這樣回答：“等待的人是有福的。這次比賽也沒有完全按照預想的那樣順利。但就是不放棄，堅持推進。只要正直地朝著正確的方向努力准備，最終就會結出果實。”

