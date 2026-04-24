布倫森：“作戰指揮權移交目標是在2029年第二季度前實現”

駐韓美軍司令布倫森就移交戰時作戰指揮權表示：“向戰爭部（國防部）傳達了最晚在2029財年第二季度之前滿足（移交作戰權）條件的路線圖。”意思是說，實際上目標是2029年初將作戰權返還給韓國軍隊。這是美軍首次公開作戰權移交時間表。布倫森當地時間22日出席美國衆議院軍事委員會時表示：“在移交作戰指揮權的同時，我們正在摸索在提供朝鮮相關任務必需但更有限的支援的同時，將視野向西拓寬的方案。”其核心要義是，通過移交作戰權和擴大戰略靈活性，擴大駐韓美軍牽制韓半島西部中國的作用。布倫森提到的2029年財年第二季度，是以美國爲基準，若以韓國爲基準，相當於2029年第一季度（1月-3月）。這是在暗示，有可能超過積極移交作戰權的美國總統特朗普任期結束時間（2029年1月20日），把最終判斷交給下屆美國總統。相反，正在推進在李在明總統任期內移交作戰權的政府計劃在2028年之前完成移交作戰權的程序，預計韓美之間將正式展開拉鋸戰。此外，布倫森當天在向美國衆議院軍事委員會提交的書面資料中表示：“駐韓美軍正在推進將韓國打造成‘區域持續支援據點’的方案。”意思是說，針對中國等國家，將在韓國建立部署在印度太平洋地區的美軍軍艦和運輸機的維護、保養、維修據點。孫孝珠 hjson@donga.com · 尹相虎 ysh1005@donga.com