為阻止英偉達獨占鰲頭，英特爾公開新壹代AI芯片. December. 16, 2023 09:09. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 美國半導體企業英特爾公開新壹代人工智能（AI）半導體芯片“Gaudi 3”，向掌握世界AI用半導體市場的英偉達（NVIDIA）發起了挑戰。除英特爾外，AMD、微軟（MS）等陸續推出AI用半導體新產品，預計該領域的競爭也將激化。 英特爾14日（當地時間）在美國紐約的新產品介紹活動中展示了預計明年上市的“Gaudi 3”。該半導體可以驅動Open AI的Chat GPT等生成型AI，處理速度是之前產品的4倍。 英特爾當天還推出了筆記本電腦和PC的中央處理器（CPU）“Core Ultra”、服務器用CPU“Xeon”。兩款產品也加入了可以實行各種AI體系的神經網絡處理裝置（NPU）。特別是，Core Ultra搭載在當天上市的三星電子“Galaxy Book4”上。 “Gaudi 3”具有濃厚的應對英偉達主力產品“H100”的性質。英特爾過去壹直穩居世界第壹半導體企業的地位，但由於未能有效應對AI半導體市場的快速增長，正在苦苦掙紮。相反，英偉達的主要產品已經成為了AI半導體市場的標準。彭博社也預測：“今年英偉達的銷售額將首次超過英特爾。” 兩家公司的股價上漲率也呈現出相當大的差異。進入今年以來，英偉達的股價上漲了230%。而英特爾的上升率僅為68%。 但是，為了趕上英偉達，其他企業也將繼續努力。英特爾首席執行官（CEO）帕特•基爾辛格當天表示：“到2024年，AI PC將受到關註”，並表示將在戴爾、聯想等PC企業搭載本公司產品。最近微軟也推出了AI芯片“Maia”，AMD也預告了AI芯片“MI300X”的上市。 生成型AI市場的規模也在迅速增加。彭博社預測，去年生成型AI市場規模為400億美元，但今後10年內將保持年均42%的高增長。據預測，10年後該市場最少將達到1.3萬億美元（約1690萬億韓元）。

한국어