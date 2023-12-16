如果不能對總統說逆耳忠言，是第三次對緊急對策委員會回避民心. December. 16, 2023 09:09. . “總統室馬上就會采取‘動作’……” 在國民力量黨前代表（黨首）金起炫辭職的兩天前，壹名執政黨議員做出了這樣的預測。當天，10多名親尹錫悅初選議員在國民力量黨議員團體聊天室中將主張金起炫辭職的非主流重要人物稱為“X戰警”“退黨對象”“自殺特攻隊”等，進行了“集體攻擊”。黨內有人批評說，親尹初選議員們是在以“金起炫護衛武士”自居。看到這壹消息的議員說：“龍山（總統室）會想，‘黨完全被金起炫奪走了’。總統室會做出有趣的反應。” 兩天後，金起炫辭職了。金起炫方面主張，“在與龍山的權力遊戲中輸給了對手”。其宗旨是，金起炫在3月8日全黨大會上憑借“尹心”（尹錫悅的支持）以過半數勝利當選，現在又因為總統室的意誌而卸任。據稱，其背景是黨和總統室之間的垂直黨政關系。 由於金起炫的辭職，黨內出現了“應該先改變垂直的黨政關系”的要求。壹名資深議員說：“樹被接連拔掉了。現在應該改變土壤，光種新樹能行嗎？”當記者問院內代表兼代理黨代表尹在玉“是否會推薦誰擔任緊急對策委員長”時，他作出了上述回答。尹錫悅政府就任1年7個月後，繼前代表李俊錫之後，金起炫也中途辭去代表職務。然後成立了第三個緊急對策委員會。也就是說，首先要改變政府上臺後接連出現的“緊急情況”局面。 在黨代表辭職後首次舉行的非公開議員全體大會上，也有人要求，在選拔緊急對策委員會委員長時，也要把重新確立黨政關系作為重要標準。在15日舉行的國民力量黨非公開議員全體大會上，金雄議員指出：“黨起到了龍山二中隊的作用，因此得不到支持。可不能來壹個‘尹錫悅分身’緊急對策委員長。”徐秉洙議員說：“總統不是全能的人。需要緊急對策委員長的領導力，如果有失誤或錯誤的道路，就說服對方，如果不行就果斷地說出來。” “有話就說的領導力”的背景，是引發“首都圈危機論”的首爾江西區區長補缺選舉中17.15個百分點差距的慘敗。前區長金泰宇在大法院被判有罪、喪失區長職務，尹錫悅總統時隔3個月赦免了他並恢復他權利。黨領導層雖然認為，“如果有歸責事由，就應該遵守無公推的黨規”，但尹總統的“信號”讓金泰宇再次參選。 執政黨繼去年總統選舉勝利後，在地方選舉中取得了壓倒性勝利。但在執政第三年以“政權穩定論”和“政權牽制論”構圖舉行的明年議會選舉即將到來之際，轉為進入了緊急對策委員會體制。緊急對策委員會的成功與否決定了政權的命運。尹在玉就垂直黨政關系的指責表示：“實際上與其說是垂直關系，不如說是溝通順暢，並不是單方面傳達意思的情況。如果讓國民這麽看待，也應該考慮這壹部分。”國民所看的，不就是民心嗎？緊急對策委員長的人選，應該成為改變國民觀點的起點。

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