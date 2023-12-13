“請來北村享受茶道體驗韓屋文化”. December. 13, 2023 10:21. by 李素靜記者 sojee@donga.com. “如果想學茶道，應該穿韓服後跪著坐吧？不是的。舒適地品茶才是最好的。” 1日，首爾市鐘路區桂洞北村休息室。負責茶道體驗的茶茶茶俱樂部代表李賢宰（音）壹邊往杯子裏倒烏龍茶，壹邊這樣說著。 李賢宰表示：“經常想起的嚴格的茶道文化是在日帝強占時期產生的。上茶的人應該在客人杯子空著的時候裝滿，但是客人即使不喝完也不是無禮的。只要舒服地享受茶就可以了。”參加體驗活動的客人們這才放松緊張的表情，喝起了烏龍茶。 李賢宰接著介紹了綠茶、白茶、普洱茶等各茶的特征，並告知了泡茶的方法。他說：“為了喚醒沈睡的茶葉，我們不喝第壹次茶。第壹次泡茶是加熱茶杯後扔掉，第二次我們先喝茶就可以了。” ● 在韓屋感受茶道的魅力 參加者們還摸了摸前面的茶杯、水壺、茶葉等。與在俄羅斯留學期間暫時回國的女兒壹起來到北村休息室的金炳秀（音，53歲）說：“女兒小時候去俄羅斯留學，對韓國文化不熟悉。我們是來體驗文化的，在安靜的韓屋裏和女兒壹起享受茶道，心情變得很舒暢。” 作為“韓屋4.0再創造推進計劃”的壹環，首爾市在韓屋村北村和西村建設了可以體驗韓屋文化的休息室。休息室從11月8日開始正式運營，11月份壹個月內北村和西村共接待了1265人。在休息室進行多種節目，茶道也是其中之壹。 首爾市計劃今後以“全新韓屋、日常韓屋、全球韓屋”為口號，通過韓屋培養城市競爭力和魅力。今年9月，首爾市還選定了江東區巖寺洞等6個韓屋村作為新的韓屋村事業對象地。 首爾市相關人士表示：“把重新詮釋韓屋的普通建築也認定為韓屋等，正在努力擴大韓屋的外延。將持續擴張韓屋村，吸引更多的國內外遊客。” ● 進行韓國語教育等特殊化項目 韓屋休息室正在運營各自的特色項目。 北村休息室通過介紹北村歷史和價值的“北村散步工程旅遊指南項目”，正在擴散正確的旅遊文化。另外，在廂房裏還將進行茶道體驗、通過韓流學習韓語等。獨房則作為休息空間運營。 位於首爾市鐘路區樓下洞的西村休息室考慮到多種領域年輕創作者聚集的地區特點，裝飾成了介紹首爾韓屋居住文化“K生活”價值的空間。將改造現代韓屋的休息室壹樓用作K生活展示空間。二樓將被用作訪問者休息和讀書的空間。 首爾市相關人士表示：“今後將通過多種事業，讓更多的人享受韓屋的美麗。”

한국어