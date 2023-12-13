戰略性共鳴的時代，比起感性接近，更應註重理性關懷. December. 13, 2023 10:20. . 所謂的“原來如此”育兒法正在毀掉孩子們的指責，最近讓媽媽們產生了動搖。對孩子說的話和行動做出“因為妳才會那樣啊”的反應，是為了努力讀出背後的感情和自己的理由，現在卻指責這種方法很有問題，說不定媽媽們會感到委屈。 其實媽媽們也是受害者。據壹項研究結果顯示，有共鳴父母的青少年比同齡人患憂郁癥要少，但共鳴較多的父母比其他父母表現出細胞更快老化的傾向。這意味著，對找錯方向或產生過多共鳴的人和接收的人也會產生負面影響。 在迎來年末評價季之際，聽到與Z世代組員進行面談的組長們吐露相似的心情。如果要求改善這樣那樣的地方，雖然有自己的理由，但是卻壹味地指責。如果問有沒有建議的事項，就會說這個也需要，那個也需要，要求更多的支援和關心。各自拿出自己的情況，說不知道而感到遺憾，對於要照顧所有人的組長來說，這並非易事。 比起依靠壹個領導者的專業性和力量的“隊長領導力”，賦予每個組織成員充分發揮力量和潛力的動機的“共鳴領導力”似乎越來越受到鼓舞。如今的領導應該向組織成員表示個人關心，建立親密關系，細心觀察情況和感情。這不僅僅是領導的事情。隨著組內成員的多樣化，各自工作的時間和場所不同的組織增加，理解他人、相互關懷、產生共鳴的文化越來越重要。 問題出在錯誤的方法上。做的人可能會感到感情上的疲憊或無力感，接收的人則認為不能得到正確理解，從而產生反抗心理。 組織所需要的共鳴是什麽呢？最近的研究將共鳴分為幾個分支。耶魯大學心理學家保羅•布魯姆表示：“分為認知共鳴和情緒共鳴，其中對尋求合理解決的認知共鳴持肯定態度，情緒共鳴反而會助長問題。”斯坦福大學心理學家紮米爾•紮基將其分為共鳴關心和感情共鳴。他說，對對方的情況表現出關心，進行關懷的共鳴性關心比壹同感受和表達感情的情緒性共鳴更為必要。 事實上，站在別人的立場上體驗世界的共鳴並不是壹件容易的事情。研究結果顯示，在小兒急診室工作的醫療人員或在誌願服務現場工作的社會福利師等經常暴露在需要共鳴的情況下的人被“共鳴疲勞（compassion fatigue•共情疲勞）”所困擾，容易在情緒上精疲力竭。 組織的領導人也有必要考慮戰略形態的共鳴，而不是單方面的、無條件的、感情上的深度同化的共鳴。雖然共鳴已經成為領導能力和組織運營的必要條件，但關鍵在於正確的實行，壹切皆如此。

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