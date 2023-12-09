遲遲投入世博會申辦戰的慘痛教訓. December. 09, 2023 09:31. . 當地時間11月28日，在法國巴黎近郊的國際展覽局全體大會會場，2030年世界博覽會的舉辦地被確定為沙特阿拉伯利雅得。雖然韓國媒體的關註焦點到此為止，外國媒體的采訪熱情卻更加高漲。在公布舉辦地後舉行的沙特代表團記者會上，外國記者們高度關註沙特獲得72%壓倒性得票率的秘訣。也有人評價說：“在第壹輪投票中獲得三分之二的選票而獲勝，這是從未有過的先例。” 外國媒體分析的核心秘訣是沙特從初期開始就成功鞏固了領先地位。據美國政治媒體《政客》報道，來自美洲的壹名國際展覽局成員國代表悄悄透露：“沙特從壹開始就占據領先地位，在‘輿論戰爭’中取得了勝利。” 特別是，沙特早在去年7月就得到了法國總統馬克龍的正式支持，這壹點具有象征意義。由於把在歐盟內部影響力較大的馬克龍總統拉到自己壹邊，沙特也得以平息其他歐盟成員國對沙特惡劣的人權問題的擔憂。 韓國在馬克龍支持沙特的同月設立了直屬國務總理的2030釜山世博會申辦委員會。這相當於是，當競爭者獲得世界主要國家首腦的公開支持時，才遲遲投入到了申辦戰中。雖然承認韓國代表團付出了血汗的辛勞，但不可否認的是，初期應對遲了很久。 當然，釜山市開始申辦世博會是從約8年前的2015年設立2030釜山註冊世博會泛市民推進委員會的時候開始的。只是當時釜山的申辦活動幾乎沒有浮出水面。 僅靠地方政府的力量可能是不夠的。盡管如此，當時文在寅政府已經在4年前的2019年5月將釜山世博會申辦確定為國家事業。韓國政府向國際展覽局申辦世博會的時間是2021年6月23日。這比同年10月29日提出申辦的沙特早了4個月左右。如果中央政府和釜山從那時候開始積極努力，那麽初期的勝機可能就在韓國了。但是，韓國沒有取得任何成果，經歷政權交替期後，對國家事業的集中力也變得模糊。 最近1年在巴黎當地觀看的申辦戰具有很強的“心急如焚的突擊戰”性質。雖然申辦支援組織變大了，但到處都有人擔心不能有效地工作。不是各自有系統地說服不同的成員國，而是聽說某個國家出現傾向韓國的征兆，所有負責人都會蜂擁而至。 為了支援韓國的申辦，很多人來到了巴黎。有很多人沒有休息日，長途奔波添磚加瓦，但也有不少人花著血汗錢，只顧表面上的申辦活動。在僑民社會有影響力的壹位人士坦言：“雖然向幾個市民團體提出了有效申辦方法的建議，但是並沒有太關心，好像只想適當地搞搞餐飲就走。”全體大會之前，來自釜山的部分市民團體在巴黎外交家、國際展覽局本部附近等以外的地方舉行了釜山宣傳活動，這也引起了人們的懷疑。 當然，政府和企業為申辦成功而奔波於世界的繞地球400圈不會白費。最重要的是，由於民間和政府壹起努力，才能向國際社會宣傳被首爾掩蓋的釜山的價值。要想在申辦戰中留下有價值的失敗經驗，必須冷靜分析失敗原因，並在準備其他國家活動時予以如實反映。

한국어