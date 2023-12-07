意大利“女性遇害”引發萬人抗議浪潮，“不再對性暴力保持沈默”. December. 07, 2023 08:47. by 金寶羅記者 purple@donga.com. 被前男友殘忍殺害的意大利女大學生朱莉婭·切克汀（22歲·照片）的5日葬禮上，包括法務部長卡洛·諾迪奧在內的全國各地1萬名追悼者參加了葬禮，意大利全境壹片沸騰。意大利首位女總理喬治·梅洛尼也在同壹天在臉書上公開表示，“女性不是壹個人”，將制定對策。梅洛尼還親自公布了暴力及跟蹤騷擾受害者的呼叫中心號碼。 據美聯社等媒體報道，當天在東北部威尼托大區帕多瓦的聖朱斯蒂納大教堂舉行了切克廷的葬禮。追悼者們譴責這壹事件是典型的“女性遇害”。“女性遇害”是“女性（Female）”和“殺害（Homici誒e）”的合成詞，是指女性因性厭惡、性剝削、性別歧視等原因被殺害的現象。 此前11月18日，在意大利名牌大學帕多瓦大學攻讀生命工學專業的切克廷被前男友兼學校同學菲利波·圖雷塔（21歲）殺害。據悉，圖雷塔無法接受與切克汀的分手，對就讀於同壹學系的切克汀想要比自己先畢業感到憤怒而犯下了罪行。圖雷塔作案後逃往德國，但被當地檢察機關抓獲並遣送回國。 屍檢結果顯示，在切克汀的臉部和頸部等處發現了20處以上的刺傷。由於犯罪的殘酷性等，在意大利的影響還沒有平息。在聯合國“驅逐國際女性暴力日”的11月25日，羅馬、米蘭等全國各地數十萬人舉行了敦促根除女性暴力的遊行。據當局透露，包括切克汀在內，今年在意大利被殺的女性有107人。其中82.2%（88人）死於家人、戀人等。 在當天的葬禮上，也有相當多的追悼者在衣領上戴上了紅色蝴蝶結，以表示要杜絕“女性遇害”。也有很多市民揮舞著鈴和鑰匙，表示不再對女性暴力保持沈默。 葬禮在電視上也進行了現場直播。切克汀的父親在追悼詞中表示：“女兒的死亡應該成為結束對女性的可怕暴力的契機。現在是切斷惡性循環的時候。”意大利的所有大學直到葬禮結束的當天下午2點為止都沒有上課。威尼托大區當天也宣布為“哀悼日”。

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