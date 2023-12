孫興慜“踢開哈蘭德”,1球1助攻當選MOM. December. 05, 2023 07:58. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)在與“得分機器”埃爾林•哈蘭德(曼徹斯特城隊)的對決中攻入1球並助攻1次,被選為本場最佳球員。 孫興慜在4日與曼城隊進行的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第14輪客場比賽中,在上半場第6分鐘率先攻入壹球。至此,孫興慜已在本賽季聯賽中攻入第9粒進球,在射手榜單獨排在第3位。與射手榜首位的哈蘭德(14球)相差5球。孫興慜距離連續8個賽季進球數上雙只差1個進球。 孫興慜憑借速度甩開從曼城隊半場開始展開皮球之爭的對手傑裏米•多庫後,突入到禁區內,壹記右腳勁射攻破了對方的球門。21歲的多庫比孫興慜年輕10歲,也是壹名腳速較快的邊路攻擊手,但在短距離沖刺中不敵孫興慜。孫興慜在進球3分鐘後的上半場第9分鐘打入了壹記烏龍球。曼城隊的胡利安•阿爾瓦雷斯開向托特納姆熱刺隊球門前的斜傳球擊中孫興慜的膝蓋,導致了失球。對於這記烏龍球,孫興慜表示,“雖然我盡了最大的努力,但(對飛來的球)沒有做出反應”,“能在與曼城隊的比賽中進球,感覺很好。”孫興慜在下半場第24分鐘助攻隊友喬瓦尼•洛塞爾索破門得分,將比分扳成2比2,挽回了烏龍球失分。孫興慜成為英超歷史上第5位在壹場比賽中取得進球、助攻、烏龍球數據的球員。 踢滿全場的孫興慜賽後被評選為相當於該場比賽最佳球員的“MOM(Man of the Match)”。在MOM球迷投票中,他以40.8%的得票率超過了哈蘭德(33.3%)。這是孫興慜本賽季第5次當選MOM。當天,哈蘭德貢獻了1次助攻。 兩隊的比賽經過激烈角逐,最終以3比3平局收場。托特納姆熱刺隊本場雖然未能取勝,但面對連續4個賽季挑戰聯賽冠軍的“衛冕冠軍”曼城隊,與對方戰成平局,擺脫了三連敗的陰影。積27分(8勝3平3負)的熱刺隊上升到了積分榜第5位。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯滿意地表示,“面對如此了不起的球隊,在客場比賽中攻入了3球。”連續3場比賽無法取勝(三連平)的曼城隊積30分,繼續排名聯賽第三位。

