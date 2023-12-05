孫興慜“踢開哈蘭德”，1球1助攻當選MOM. December. 05, 2023 07:58. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜（托特納姆熱刺隊）在與“得分機器”埃爾林•哈蘭德（曼徹斯特城隊）的對決中攻入1球並助攻1次，被選為本場最佳球員。 孫興慜在4日與曼城隊進行的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第14輪客場比賽中，在上半場第6分鐘率先攻入壹球。至此，孫興慜已在本賽季聯賽中攻入第9粒進球，在射手榜單獨排在第3位。與射手榜首位的哈蘭德（14球）相差5球。孫興慜距離連續8個賽季進球數上雙只差1個進球。 孫興慜憑借速度甩開從曼城隊半場開始展開皮球之爭的對手傑裏米•多庫後，突入到禁區內，壹記右腳勁射攻破了對方的球門。21歲的多庫比孫興慜年輕10歲，也是壹名腳速較快的邊路攻擊手，但在短距離沖刺中不敵孫興慜。孫興慜在進球3分鐘後的上半場第9分鐘打入了壹記烏龍球。曼城隊的胡利安•阿爾瓦雷斯開向托特納姆熱刺隊球門前的斜傳球擊中孫興慜的膝蓋，導致了失球。對於這記烏龍球，孫興慜表示，“雖然我盡了最大的努力，但（對飛來的球）沒有做出反應”，“能在與曼城隊的比賽中進球，感覺很好。”孫興慜在下半場第24分鐘助攻隊友喬瓦尼•洛塞爾索破門得分，將比分扳成2比2，挽回了烏龍球失分。孫興慜成為英超歷史上第5位在壹場比賽中取得進球、助攻、烏龍球數據的球員。 踢滿全場的孫興慜賽後被評選為相當於該場比賽最佳球員的“MOM（Man of the Match）”。在MOM球迷投票中，他以40.8%的得票率超過了哈蘭德（33.3%）。這是孫興慜本賽季第5次當選MOM。當天，哈蘭德貢獻了1次助攻。 兩隊的比賽經過激烈角逐，最終以3比3平局收場。托特納姆熱刺隊本場雖然未能取勝，但面對連續4個賽季挑戰聯賽冠軍的“衛冕冠軍”曼城隊，與對方戰成平局，擺脫了三連敗的陰影。積27分（8勝3平3負）的熱刺隊上升到了積分榜第5位。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯滿意地表示，“面對如此了不起的球隊，在客場比賽中攻入了3球。”連續3場比賽無法取勝（三連平）的曼城隊積30分，繼續排名聯賽第三位。

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