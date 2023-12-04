美國：“如果中資持股比例超過25%，將被排除在電動汽車補貼對象之外”. December. 04, 2023 08:04. by 洪錫浩記者、華盛頓=文炳基 常駐記者 will@donga.com. 中資持股比例超過25%的合作公司也將被排除在美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）電動汽車補貼對象之外。此前與掌握電池供應網的中國企業在原材料、礦物領域積極合作的韓國企業短期內戰略調整或將不可避免。 當地時間1日，美國拜登政府公布了將從IRA稅額減免對象中排除的“外國擔憂企業（FEOC）”詳細規定案。根據該規定，從2025年開始，如果電動汽車制造商將從中國企業那裏采購的核心礦物用於電池，將被分類為擔憂企業，不能得到補助金。如果是合作法人（JV），如果中資持股比例超過25%，將被排除在補助金對象之外。繼半導體之後，在電池領域也將中國的影響力限制在25%的股份上。 總投資5000億韓元的LG化學的慶北龜尾正極材料工廠由中國華友鈷業持有49%的股份。要想將生產產品供應給北美市場用電池企業，LG化學必須在明年年末之前從華友鈷業購買至少24%的股份。LG化學表示：“在全北新萬金、摩洛哥、印度尼西亞等地，計劃與華友鈷業方面聯合建設的正極材料工廠也要立即調整持股率”，“在高利率的情況下，需要追加投入數千億韓元，這壹點讓人感到負擔。” 與中國CNGR、華友鈷業等合作的浦項集團也著手準備調整合作公司股份、修改只向北美以外地區銷售特定工廠產品的生產戰略等對策。 產業通商資源部2日表示，將與LG能源解決方案、三星SDI、SK On等舉行民官聯合會議，支援核心礦物等供應商的多元化。產業部方面解釋說：“通過詳細規定的發表，企業的經營和投資不確定性有望得到相當大的改善。”

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