韓國軍方偵察衛星通信成功……對朝“殺傷鏈”裝上了“眼睛”. December. 04, 2023 08:04. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方3日表示，韓國時間2日淩晨在美國加利福尼亞州範登堡空軍基地發射的韓國軍方第壹顆偵察衛星在軌道穩定後成功進行地面通信，所有功能均正常運轉。這是獨自確保此前依靠美國的對朝太空監視能力的第壹步，也是正式開始部署對朝“殺傷鏈”（先發制人打擊）的核心戰鬥力。 韓國軍方偵察衛星於2日淩晨3時19分許被太空探索公司的“獵鷹9”號運載火箭發射升空。之後經過1級推進器和整流罩的分離，在發射14分鐘後的淩晨3時33分左右，衛星從二級推進器分離後進入了目標軌道（500公裏高度）。接著，衛星於上午4點37分與海外（挪威）地面站、上午9點47分與國內地面站首次成功通信後，到目前為止所有功能都完全啟動。 韓國軍方偵察衛星的分辨率為30厘米（將長寬30厘米的物體識別為壹個點）級，遠高於朝鮮的“萬裏鏡-1號”（推測為3-5米）。軍方相關人士表示：“可以識別人的移動路線和車輛的詳細種類。”軍方計劃從明年4月起到2025年為止，追加發射4顆影像雷達（SAR）偵察衛星後，共部署5顆偵察衛星，每2小時集中監視朝鮮全境的核武器和導彈基地、移動式發射車輛等。 朝鮮11月21日發射軍事偵察衛星“萬裏鏡-1號”，今後根據國防委員長金正恩的指示還將追加發射偵察衛星，預計會陸續發射“萬裏鏡-2”“萬裏鏡-3號”等。特別是，朝鮮有可能在後續衛星上得到俄羅斯的支援，搭載高分辨率光學設備，因此韓美當局正在密切關註。有評價稱，韓朝間的“太空偵察競爭”已經開始。

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