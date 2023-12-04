跳進火中的20多歲消防員傳遞給韓國社會的信息. December. 04, 2023 08:03. . 在濟州島倉庫火災現場滅火的20多歲急救隊員殉職了。消防官林成哲（音，29歲）救出在倉庫附近住宅的80多歲老夫婦後，為了滅火進入了倉庫，但未能躲過倒塌的水泥堆。又送走壹名年輕的消防公務員，不禁感到惋惜。 今年出道5年的林消防官，是壹個從進入大學應急救助系起就夢想成為消防公務員的青年。在結束消防實習後給媒體的投稿中，他還表達了激動人心的自豪感。他說：“我為消防隊員們感到驕傲和尊敬。”同事們都記得他是“在事故現場壹直先於別人積極活動的朋友”。此次事故中，他在淩晨1點接到報警，9分鐘後最先到達現場，在完成人員躲避工作後，配備消防裝備開始了滅火工作。他毫不猶豫地和其他滅火人員壹起跳進了火中。 消防公務員是壹旦起火，身體就會本能地先動起來的人。在分秒必爭的緊急現場，連考慮自己安全問題的時間都沒有。因為有從火魔中拯救生命、防止損失擴散的責任感和使命感，才有可能做到。在追加支援人力和時間都不足的市中心外圍，急救人員也將投入到滅火中。但是，對於熟練度相對較低的危險工作，不可能沒有負擔和恐懼。 林消防官表示：“我知道了，只要救助、急救人員能夠救活壹個人的生命，都會盡自己所能。”正如他所說，不僅是火災，在各種事故和災難現場，代替我們展開殊死搏鬥的是消防公務員。去年在災難現象中死亡、受傷的消防公務員超過400人。今年3月，在全北金堤市火災現場，為救70多歲老人而進入現場的30歲消防官成功日（音）殉職了。每當他們的犧牲再次出現時，就會提出擴充人力和裝備的必要性，但消防員人數仍然不足，待遇和工作環境也很惡劣。 “辛苦了！辛苦了！”同事們向直到最後壹刻都在為他人燃燒自己的林消防官默默地致悼詞。花樣年華的20多歲青年的崇高犧牲在年底向韓國社會傳遞的信息非常沈重。讓我們回顧壹下，有沒有在狹小的業務細節上斤斤計較、急於逃避責任，有沒有只是嘴上說說、連各自應盡的本分都疏忽了。林消防官喚醒的自覺和覺醒，不能只以壹時的羞愧結束。再次祈禱他的冥福。

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