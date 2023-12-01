在野黨大力推進廣播通信委員長等三人的罷免案……執政黨束手無策. December. 01, 2023 07:56. by 姜成輝記者、權九龍記者 yolo@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主黨開始強行處理廣播通信委員長李東官和檢察官李正燮、孫俊成的罷免案。共同民主黨30日向國會全體大會報告罷免案，計劃在12月1日的全體大會上強行單獨處理。國民力量黨表示，“30日和12月1日的全體會議是為了處理明年預算案”，在國會議長金振杓室前舉行靜坐示威等，表示強烈反對，但金振杓接受了共同民主黨的要求，召開了全體會議，並完成了罷免案的報告。有人批評說，在朝野圍繞彈核案的極端對峙中，明年預算案和民生法案的處理被拋在腦後。 在當天的全體會議上，共同民主黨提交了作為黨論提出的三人罷免案。這是自10月9日未能在全體會議上處理後，時隔21天再次提交報告。共同民主黨在9日召開全體大會之前提出了對三人的罷免案，但由於國民力量黨放棄無限制討論導致表決告吹，第二天撤回了該提案。根據《國會法》，彈核案應在向國會全體會議報告24小時後72小時內進行表決。 共同民主黨計劃在1日的全體會議上推進彈核案的表決。該黨院內代表洪翼杓當天上午在與金振杓會晤後會見記者時表示：“正式會議的日程已經定在了30日和12月1日。議長表示會按照協議進行。”該黨院內發言人尹永德當天在全體會議散會後會見記者時表示：“將在24小時後1日的全體會議上進行表決。”針對國務委員的罷免案可以由過半數在籍議員（150名）贊成後表決，獲得過半數議席的共同民主黨可以單獨處理。 國民力量黨為了阻止罷免案的表決，向全體大會提交了把該案件提交給國會法制司法委員會進行審查的提案，但因共同民主黨的反對票而未能通過。 國民力量黨表示，“將阻止巨大在野黨的暴舉”，在全體會議結束後在國會主樓前的正門臺階上舉行了敦促金振杓辭職的譴責大會。該黨決定從當晚9點起到第二天1日上午7點為止，分成兩組在國會進行通宵靜坐示威。國民力量黨院內代表尹在玉表示：“將帶著國民的憤怒進行強有力的應對。” 據悉，雖然距離明年預算案法定處理時限（12月2日）還有壹天，但旨在審查爭議預算案的預算決算特別委員會“小委員會”甚至還沒有開始討論增加預算額的問題。國會相關人士表示：“第21屆國會最後壹次定期國會也被政治鬥爭國會所玷汙，而不是民生國會，很有可能浪費明年議會選舉前處理民生法案的最後‘黃金時間’。”

한국어