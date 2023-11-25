【獨家】“朝鮮第壹顆軍事偵察衛星有韓國零部件，有可能是從海外走私”. November. 25, 2023 08:10. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，朝鮮今年5月第壹次發射失敗的軍事偵察衛星“萬裏鏡-1號”的核心部件上使用了韓國產裝備。 據韓國政府消息人士24日透露，韓國軍方在西部海域收集了5月31日朝鮮發射的“千裏馬-1型”運載火箭及其搭載的偵察衛星“萬裏鏡-1號”的殘骸。韓美共同進行分析後，掌握了“萬裏鏡-1號”核心部件中包含韓國產裝備的事實。專家們認為，朝鮮有可能通過中國等走私在海外流通的韓國產電子設備後，將相關技術用於偵察衛星的開發。這意味著，不僅是朝鮮的彈道導彈，制造偵察衛星相關的零部件采購也違反了聯合國安理會對朝制裁決議。 當時在平安北道東倉裏西海衛星發射場發射的偵察衛星在飛行10分鐘後墜落在全羅北道群山市於青島以西200多公裏的海上。據悉，韓國軍方打撈的殘骸包括運載火箭二級機身、衛星上的照相機等光學裝備和相關配件、裝有光學攝像機的鏡筒等。 韓國軍方在7月發布打撈裝備調查結果時評價稱，“萬裏鏡-1號”非常粗劣，完全沒有軍事效用性。即，它遠遠沒有達到作為軍事偵察衛星發揮性能的最小條件——亞米級（識別長寬不到1米的物體）。但當時軍方沒有公開打撈上來的“萬裏鏡-1號”實物和朝鮮偵察衛星水平的判斷背景。 朝鮮本月21日第三次發射偵察衛星獲得成功，將“萬裏鏡-1號”送入地球軌道。有分析認為，俄羅斯分析失敗的前兩次發射數據，幫助發射成功，因此衛星技術可能比第壹次發射時韓國政府掌握的水平有所提高。 但據悉，韓國政府考慮到確保正常的偵察衛星技術至少需要3年時間，認為朝鮮的偵察衛星技術還達不到可以發揮正常功能的亞米級水平。 也就是說，朝鮮第三次發射成功後，雖然全面突出國務委員長金正恩，展開壹系列大規模慶祝活動，但朝鮮自行確保集最尖端技術於壹身的偵察衛星技術力的可能性很小。不僅是韓國產，其他國家的衛星相關零件和設備，也有可能走私家電產品或電子設備裏用過的東西，拼拼揍揍後使用。

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