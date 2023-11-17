取消殺手鐧難題的首次高考，國語-數學頗有難度. November. 17, 2023 08:18. by 崔예나 yena@donga.com. 有評價稱，16日舉行的2024學年度大學入學考試（高考），國語和數學領域雖然都沒有出殺手鐧難題，但同時也確保了辨別力。國語領域與出題容易的去年高考或9月的模擬評價相比，多少有些難度。數學領域與出現2520名滿分者的9月模擬評價相比，多少有些難度，但與去年高考相似。 此次高考是尹錫悅總統6月指示“在高考中排除教育課程以外的殺手鐧難題”後的首次高考。也有人擔心，如果沒了能起到辨別最上位圈作用的殺手題難題，會不會成為“非常簡單的大學入學考試”。在9月份的高考模擬評價中，數學領域滿分者層出不窮，因此有人指出，最上位圈的辨別力減弱了。 但是，查看當天公開的高考題的教師、課外輔導企業評價說：“很明顯，韓國教育課程評價院（評價院）正在努力反映此前出現的指責。”據分析，去年高考國語領域容易，國語和數學標準分數最高分分差拉大到11分，但今年考慮到這壹點，國語領域出題較難。表示科目難度的標準分數最高分越高，說明考試越難。 國語和數學標準分數最高分分差從現在的文理科綜合型高考第壹年2022學年度的2分拉大到去年的11分。也有人指出，在數學領域獲得高分的理科生在入學考試中變得有利，公平性存在問題。。 在數學領域，比起急劇提高難度，通過復雜地出22號共同科目主觀題的方法確保了辨別力。據分析，在9月份的模擬評價中，雖然滿分者較多，但1等級區分分數與去年高考相似，因此很難進壹步提高數學難度。鐘路學院代表林成浩（音）分析稱：“如果提高客觀題的難度，全體考生的體感難度就會上升”，“為了區分最上位圈的辨別力，減少滿分者，出了壹道很難的主觀題。” 當天，EBS現場教師團在政府世宗大廈教育部新聞發布會上評價道：“這是排除殺手鐧難題後也能確保辨別力的考試”，“這是提示如何準備辨別力高的問題的考試。”相反，因涉嫌“私教育卡特爾（壟斷企業）”而接受稅務調查的私教育企業則表示：“即使此次考試中出現殺手鐧試題和準殺手鐧試題，又有誰敢說有呢？” 此次高考中，N次高考生和資格考試出身的“畢業生等”的比率為35.3%，是1994學年度高考引入以來的第三高。也就是說，期待容易的高考，向醫科大學等最上位圈大學挑戰的N次高考生有所增加。對高考題及正確答案的異議申請可以在評價院網站上於16日至20日進行。成績通知在下個月8日。

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