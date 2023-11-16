安洗瑩時隔39天重回賽場，傷愈復出首戰僅用37分鐘就以2比0完勝對手. November. 16, 2023 08:27. by 金正勛記者 hun@donga.com. “羽毛球天才”安洗瑩（21歲•三星生命）在時隔39天回歸的球場上宣告了勝利。世界羽聯（BWF）女子單打排名第1位的安洗瑩15日在日本舉行的BWF世界巡回賽熊本大師賽女子單打32強中，面對白玉波（32歲•中華臺北•第27位），僅耗時37分鐘就以2-0（22-20、21-13）完勝對手。 上月7日，安洗瑩在杭州亞運會女單決賽中與陳雨菲（25歲•中國•第3位）展開對決時，右膝出現疼痛癥狀。安洗瑩最終在亞運會上摘得金牌回國，但被診斷為膝蓋肌腱破裂。之後為了集中進行康復訓練，她缺席了丹麥公開賽和法國公開賽。陳雨菲在這兩個大賽中都獲得了冠軍。如果安洗瑩和陳雨菲都順利贏球，兩位選手將在熊本大師賽半決賽中再次展開對決。 但是安洗瑩認為，從確認狀態的角度出發，參加此次大賽，沒有必要全力以赴爭取冠軍。大韓羽毛球協會相關人士表示：“到明年4月末為止，巴黎奧運會參賽權爭奪戰將持續進行。順利地完成這壹長期賽跑更為重要。不會執著於此次大賽的冠軍。“ 右膝纏著多層繃帶參加復出戰的安洗瑩在第1局初期以2比7落後等，表現出了沒有充分熱身的樣子。但是她在以16比20落後的第壹局最後關頭連續拿下6分，拿下了第壹局，在第二局初期也以1比5落後，但之後她展現了專註力，最終確定了勝利。安洗瑩將於16日與高昉潔（25歲•中國•第34位）進行16強賽。

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