60歲以上老人，10人中有8人自己掙生活費. November. 09, 2023 08:53. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，每10名60歲以上老人中就有8人靠自己的力量籌措生活費。得到子女或親戚支援的老人只有12%。 統計廳8日的《2023年社會調查結果》顯示，今年60歲以上的高齡層中，作為生活費籌措方法，本人、配偶負擔（76.0%）最多。比兩年前（72.5%）增加3.5個百分點，比10年前增加12.4個百分點。回答從子女或親戚那裏得到支援的人今年為12.0%，比10年前（28.8%）減少16.8個百分點。回答“靠政府和社會團體的支援生活”的人（11.9%）相差無幾。也就是說，不向子女伸手、自己負責養老的老人正在增加。統計廳相關人士表示：“高齡層認為應該自己負責養老的認識正在增加。與年輕人的就業狀況等也不無關系。” 壹半以上的國民不認為子女壹代會比自己過得更好。19歲以上人口中54.0%的人回答子女壹代的階層上升可能性較低。2013年這壹比率為42.8%。相反，認為在此期間實現階層上升可能性較高的比率從39.6%驟降至29.1%。 養老準備手段中，國民年金（59.1%）最多，其後依次是存款（15.7%）、職役年金（8.1%）等。壹半以上的就業者（54.6%）對失業或跳槽感到不安。在年齡層中，40多歲（57.1%）的人對工作崗位的不安感最大。

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