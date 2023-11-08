[獨家]韓美日將於本月完成“朝鮮導彈警報共享體系”. November. 08, 2023 08:08. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，韓美日三國將於本月內完成朝鮮導彈警報情報實時共享系統的構建工作。三國正在協調最早將於下周正式公布的方案。這距離韓美日首腦為應對朝鮮核武器和導彈威脅而於去年11月在柬埔寨金邊就整合三國系統達成協議，剛好壹年時間。如果朝鮮發射彈道導彈，三國最早可在年底左右利用該系統。即，通過監視、偵察資產，迅速共享從發射原點到彈著地點的導彈飛行全區間的情報，並以此加強共同應對能力。 韓國政府高層消息靈通人士7日表示：“據悉，韓美日導彈警報信息的實時共享系統將在本月內完成。此前壹直進行實務協商的國防當局正在協調相關日程。”據悉，以下周韓美安保磋商前後或東盟擴大國防部長會議為契機，三國國防高層負責人正在討論發表共同聲明的方案。據悉，美國國防部長勞埃德·奧斯汀將於13日訪韓參加美韓安保磋商，韓美日三國國防部長也將在安保磋商之前舉行會談。 另壹名政府消息靈通人士也表示：“共享導彈警報情報是三國首腦加強安保合作的核心議題，因此韓美日當局之間的實務討論也壹直順利進行。”此前，韓美日三國曾在8月舉行戴維營峰會之前首次試啟動警報信息共享系統。在海上以導彈防禦訓練等為契機，持續進行了檢查。 韓美日三國實時共享導彈警報信息的方式，其核心是把現有的韓美、美日兩者之間分別形成的情報共享系統通過三方雙向溝通實現立體化。朝鮮發射導彈時，韓國軍隊和駐韓美軍通過指揮控制系統（C4I）實時共享用監視偵察資產探測到的導彈情報。日本自衛隊和駐日美軍也建立了類似的系統。現在通過美國印度太平洋司令部下屬的夏威夷聯動控制所，連接駐韓美軍和駐日美軍的雷達等指揮控制系統。 如果三國之間構建實時信息共享系統，將減少因地球曲面而產生的各國探測資產的探測結果誤差，並在短時間內實現共同應對。韓國政府消息靈通人士表示：“韓國可以提高朝鮮導彈彈著情報和東部海上潛射彈道導彈的應對能力，日本也可以加強導彈上升階段的情報能力。”

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