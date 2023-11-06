李在城頭球攻入制勝球，美因茨隊在10輪過後終迎來聯賽首勝. November. 06, 2023 08:09. by 金培中 wanted@donga.com. 在歐洲足球聯賽周末比賽中，韓國球員接連貢獻攻擊點（進球或助攻）。效力於德甲聯賽的李在城（美因茨隊）率先攻入制勝壹球，為球隊帶來了本賽季的首場勝利。征戰法甲聯賽的李剛仁（巴黎聖日耳曼隊）攻入了自己在聯賽中的首粒入球。英格蘭足球超級聯賽（EPL）所在的黃喜燦（伍爾弗漢普頓）在正式比賽上連續6場比賽貢獻攻擊點，繼續保持上升勢頭。 李在城在5日上午結束的2023~2024賽季德甲主場比賽中，在下半場第31分鐘率先攻入壹球。作為左前鋒首發出場的李在城接隊友卡裏姆•奧尼希沃的傳中，利用壹記頭球攻破了對方的球門。這是他本賽季聯賽中的第2粒進球。此前在8月27日與法蘭克福隊的比賽上，李在城取得的聯賽首粒進球也是用頭打進的。 隨著美因茨隊以2比0戰勝萊比錫隊，李在城的進球成為制勝壹球。美因茨隊在賽季開始後的第10場比賽中終於斬獲首勝。目前積6分（1勝3平6負）的美因茨隊也擺脫了墊底位置（第17位）。領先排名第18位的科隆隊（5分）1分。美因茨隊主教練博•斯文森於3日引咎辭職。事實上，這是因戰績不佳而導致的更替。與萊比錫隊的比賽是曾執教美因茨23歲以下青年隊的助教揚•吉伯特作為代理主教練進行的首場比賽。李在城在球隊陷入混亂局面的情況下，帶領球隊取得了賽季首勝，並咆哮著。 “射手小王子”李剛仁在4日與蒙彼利埃隊的法甲聯賽主場比賽中，在上半場第10分鐘率先攻入壹球。 這是之前效力於西甲聯賽馬洛卡隊，在本賽季即將開幕之際轉會到巴黎聖日耳曼隊（PSG）的李剛仁攻入的聯賽首粒入球。PSG隊以3比0獲勝，李康仁的進球敲開了勝利之門。李剛仁繼上月26日與AC米蘭隊的歐足聯冠軍聯賽小組賽進球、上月29日與布雷斯特隊的聯賽比賽助攻後，連續3場比賽積累了攻擊點。PSG隊主教練路易斯•恩裏克表示，“李剛仁是我們隊有才華的年輕球員之壹。球隊引進了優秀的球員”，“他在攻防兩端表現都很好。即使受到壓迫，也不會輕易弄丟皮球。” 黃喜燦在5日與謝菲爾德聯隊的英超客場比賽中，在下半場第44分鐘助攻隊友貝爾加爾德取得進球。這是他連續6場正式比賽，也是本賽季英超第8個（6粒進球、2次助攻）攻擊點。黃喜燦的EPL單賽季最多攻擊點是在出道年的2021~2022賽季30場比賽中創下的6個（5粒進球、1次助攻），但本賽季早早地就刷新了新紀錄。黃喜燦本賽季共參加了11場聯賽。伍爾弗漢普頓在下半場補時階段被對手攻入點球，以1比2敗北。黃喜燦將於11日與孫興慜（托特納姆熱刺隊）展開本賽季首場對決。 另外，中後衛金玟哉（拜仁慕尼黑隊）在5日與多特蒙德的德甲比賽中打滿全場，為球隊的無失分（4比0）勝利助了壹臂之力。金玟哉在正式比賽上連續12場比賽打滿全場。拜仁隊隊自開季以來，連續10場比賽保持不敗（8勝2平）。

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