公平交易委員會調查谷歌“廣告作威作福”疑惑. November. 06, 2023 08:09. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 公平交易委員會決定正式調查谷歌的“廣告作威作福”疑惑。也就是說，在提高國內搜索廣告市場占有率的過程中，將調查谷歌是否進行了妨礙競爭公司等不公正行為。美國、歐洲等競爭當局指出谷歌應該解散數字廣告事業部門等，正在加大施壓力度。 5日，據有關部門透露，公平交易委員會最近為調查谷歌數字廣告事業的實際情況，發起了研究勞務招標。這是為了分析谷歌的數字廣告事業結構，掌握營業形態的研究。據悉，特別是將集中調查谷歌在銷售廣告服務時，是否通過捆綁銷售等不正當吸引顧客或妨礙競爭公司進入市場。 此前，公平交易委員會曾於2021年對整個國內數字廣告市場進行了實態調查。這是為了調查市場現狀，即隨著以大數據為武器的恐龍平臺企業的影響力增大，是否會發生新型作威作福行為。當時，公平交易委員會與廣告商、廣告代理公司、播放數字廣告的網站運營公司及應用程序開發公司的職員進行了深層面談，並分析了平臺企業的條款。 追加進行的此次調查是在大型平臺企業中，也只針對谷歌進行的調查。有分析認為，公平交易委員會認為谷歌的廣告形態存在問題，在調查之前正式開始了現狀調查。在海外各國，谷歌的廣告作威作福已經被揭發，正在演變成與政府的訴訟戰，因此國內也有可能存在類似的不公正行為。今年年初，美國法務部以谷歌在數字廣告市場濫用支配地位為由，提出了反壟斷訴訟。美國當局還要求解散谷歌的數字廣告事業部門。

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