無花果林. November. 04, 2023 08:03. . 有時會壹見鐘情。第壹次見面的那壹瞬間就決定了。心壹下子就傾斜了，出乎意料的是瞬間。如果問為什麽被迷住，答案不會馬上出來。因為並不是因為追究理由而著迷。並不是只讀過壹兩首詩的人，但第壹次看到這首詩，首先反應是“太妙了”。黃仁燦的這部作品告訴我們，人可能會迷上非人的東西。 這首詩需要說明的東西並不多。洗米的夜晚看起來近在咫尺，相愛的夢顯得模糊不清。但是在讀詩的過程中，我們自然而然地理解了。按時吃飯的今天是外殼，愛那個人的過去時光是核心。失去那個人的我是虛弱的人，愛那個人的我才是真的我。詩人把它畫得模糊不清，讀者們卻聽得清楚明白。 這是詩人另壹首詩《心像照片》中的句子“妳怎麽能記住這些？”沒錯。詩人是記住不記得的事物的人，是漸漸失去的記憶找上門來的人。如果失去愛情的人連記憶都消失的話該有多可怕啊。《君已去，我未送君》首歌最美最細膩的版本就在這裏。

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