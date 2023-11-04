即使沒有過失也要賠償數億韓元……必須減輕醫療訴訟負擔. November. 04, 2023 08:02. . 對於醫生沒有過失而發生的不可抗醫療事故，政府將推進把國家補償制度擴大到小兒青少年科（小青科）的方案。目前，國會已提議在僅限於分娩事故的國家補償制適用對象中追加小青科診療的醫療糾紛調整法修訂案，政府就此表示贊成。該修訂案由共同民主黨議員代表提議，執政黨也沒有意見，有望在國會通過。 醫生們之所以回避小青科，壹方面是因為低出生率導致該科前景不明，但最重要的是訴訟負擔很大。不僅孩子們身體小，手術難度大，而且如果結果不好，還會引發法庭鬥爭，根據期待壽命的補償額也會高達數億韓元。以2017年梨花女子大學木洞醫院新生兒感染死亡事件為契機，小青科專業的滿員率開始急劇降低，今年已降至25.5%。據悉，當時被拘留的醫生全部被判無罪，但小青科招聘難問題尚未得到解決，12年後已只剩下17名小兒心臟外科專家。對於與生育、養育相關的不可抗醫療事故，要減輕醫療人員的負擔，強化國家責任。 對醫療訴訟的不安感不僅僅是婦產科和小青科的問題。進行手術挽救患者生命的外科醫生們自嘲是“走在監獄的圍墻上面”。也就是說，即使是懷著善意從事的醫療行為，如果結果不佳，也要做好甚至面臨刑事處罰的準備，因此，在立足之地變窄、危急的情況下，只能猶豫積極治療。大韓醫生協會表示，“韓國每天平均有2名醫生因業務過失致死傷罪被起訴，而英國每年只有1名醫生”，要求對盡全力診療而發生的事故免除刑事處罰。像發達國家壹樣，為應對醫療事故，醫生義務加入醫療賠償責任保險的方案值得討論。 韓國政府最近為了防止必需醫療崩潰，承諾緩解醫療團隊的訴訟風險後，成立了醫療界、法律界、患者團體等參與的醫療紛爭制度改善協商機制。期待通過患者和醫療團隊之間的順暢溝通，事先防止醫療糾紛，同時設計合理的醫療糾紛解決制度，以便在發生醫療事故時迅速救助受害者，緩解無過失醫療人員的訴訟負擔，防止再次發生和制定後續對策。

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