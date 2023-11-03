李尚洙的咆哮，掀翻世界乒乓球男單頭號種子、中國選手樊振東. November. 03, 2023 09:08. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 樊振東（26歲•中國）被稱為“乒乓球界的德約科維奇”。乒乓球選手樊振東和網球選手諾瓦克•德約科維奇（36歲•塞爾維亞）的第壹個共同點是，如果覺得“世界排名有所下降”，不知不覺間就會重新奪回第壹的位置。第二個共同點是，和攻擊力壹樣出色的接發球能力。如果向兩位選手發出“平凡的發球”，在回球攻擊中就會遭遇當頭壹棒。第三個共同點是，不是不知道這個事實才輸的。 李尚洙（33歲•三星生命•第27位）也是如此。李尚洙雖然被評價為發球能力很強的選手，但在樊振東面前唯獨沒有發揮出應有的力量。李尚洙從2013年天津東亞運動會開始到今年4月國際乒聯（ITTF）世界乒乓球職業大聯盟（WTT）冠軍賽第三站比賽為止，與樊振東進行了14次交鋒，14次全部敗北。在與樊振東共進行52局比賽期間，李尚洙只拿到了4局（7.7%）。 但是在進行兩人第15次對決的2日，壹切都發生了變化。當天在德國法蘭克福舉行的WTT冠軍賽第五站比賽男子單打16強中，李尚洙以3比1（11比7、9比11、11比8、13比11）爆冷戰勝了樊振東。自兩人首次對決後，時隔10年在失敗14次之後，李尚洙終於在第15次交鋒中戰勝了對方。WTT評價說：“李尚洙掀起了擊沈樊振東的大叛亂（Colossal Upset）。” 李尚洙以“淺發球+深進攻”的組合動搖了樊振東。發球時，他經常加很多旋轉，球過網後急速下墜，飛向球臺的左右角。樊振東在比賽過程中壹直前後左右移動，疲於應對李尚洙。因此，當然他的接發球頻頻彈出乒乓球臺外。樊振東賽後承認失敗說：“李尚洙今天在幾乎所有方面，特別是發球方面展現出了非常好的競技狀態。” 李尚洙表示：“這次戰勝了此前從未戰勝過的選手，心情非常好。戰勝世界第壹實屬罕見，高興的是我做到了”，“更高興的是，拋開勝負，我把練習內容全部展現出來了。”李尚洙被後輩們擠掉，甚至沒能參加杭州亞運會。 “左撇子ACE”林鐘勳當天也以3比1擊敗梁靖崑（27歲•中國）進入了8強。參加女子單打的“小雞兒”申裕斌（19歲•大韓航空）也以3比1擊敗賈維內•溫特（31歲•德國），成功晉級8強。WTT冠軍賽是ITTF主辦的WTT4大系列賽（冠軍賽、球星挑戰賽、常規挑戰賽、支線賽）中水平最高的比賽，只舉行男女單打比賽。

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